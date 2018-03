Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a vorbit intr-o intervenție telefonica in cadrul emisiunii ”Dosar de politician” de la televiziunea B1, despre faptul ca numele sau ar aparea pe lista cu dosare de corupție despre care Comisia Europeana s-a interesat in 2012. Omul de afaceri a precizat faptul ca dosarele in care a fost…

- Fostul premier al Romaniei, Adrian Nastase pune bazele unui nou scandal care implica relația statului nostru cu Comisia Europeana. Marți seara, au aparut informații care priveau om scrisoare trimisa de fostul secretar general al CE, Catherine Day, in 2012, catre ministrul Justiției de la acea vreme,…

- Guvernul de la Varsovia a anuntat marti seara ca a transmis Comisiei Europene raspunsul privind preocuparile acesteia legate de reforma sistemului judiciar si statul de drept, care expun Polonia unei proceduri europene inedite ce ar putea conduce inclusiv la sanctiuni, transmite AFP. Intr-un comunicat…

- In urma cu o zi, Reprezentanța Comisiei Europene in Romania, intrebata daca au fost trimise liste cu persoane acuzate de fapte de corupție la Bruxelles, a raspuns: "Ca o regula generala, Comisia Europeana nu comenteaza despre documente aparute in presa cu atribuirea din `surse neoficiale`”.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca a primit scrisoarea premierului Viorica Dancila prin care ii solicita sa ii comunice daca in perioada 2012-2018 Comisia Europeana a cerut informatii cu privire la situatia juridica in cazuri de presupusa coruptie la nivel inalt, el spunand ca…

- Patronul Stelei, Gigi Becali, ar fi fost si el inclus in presupusa scrisoare a Comisiei Europene care ar fi cerut condamnari pentru mai multi grei din Romania. In direct la Romania TV, Becali a dezvaluit cum a aflat el ca va fi condamnat. Ar fi aflat totul de la judecatorul care ii clasase dosarele…

- Comisia Europeana reactioneaza la documentul prezentat duminica seara de Antena 3, despre care s-a spus ca ar fi o lista neagra a unor oameni pe care Bruxelles-ul ii dorea condamnati.Intr-un raspuns pentru STIRIPESURSE.RO. reprezentanta de la Bucuresti a Comisiei Europene afirma: "Ca o regula…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, protagonist al scandalului Black Cube, dat afara din Serviciu dupa trimiterea in judecata intr-un dosar de corupție, cere in faza apelului din cazul de corupție, audierea fostului ministru al Agriculturuii, Daniel Constantin și a fostului șef al ANAF, Gelu Diaconu.…

- Comisia Europeana a deschis ieri o investigație pentru a vedea daca masurile de sprijin public acordate de autoritațile romane Complexului Energetic (CE) Hunedoara sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat.

- FCSB este sub presiune: ”La noi se intampla multe accidente!” In prima etapa a play-off-ului, FCSB va avea, duminica, pe Arena Naționala, un meci complicat in compania campioanei Romaniei, FC Viitorul. FCSB se afla in acest moment sub presiunea rezultatului. Este obligata sa caștige, astfel se depareaza…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, ii solicita ministrului de Externe, Teodor Melescanu, sa demisioneze din functie, pentru ca 'nu are capacitatea de a descifra' mesajele de la Bruxelles si pentru ca ramanerea acestuia in functie 'dauneaza grav intereselor Romaniei'. 'Teodor…

- Numai produsele care conțin 100% miere trebuie sa poata fi etichetate sub acest nume, iar Comisia Europeana poate garanta acest lucru prin revizuirea legislației, a subliniat eurodeputata Daciana Sarbu in plenul Parlamentului European, solicitand sprijin financiar mai consistent pentru apicultori și…

- ICCJ ar putea stabili, luni, decizia definitiva in dosarul de corupție al fostului șef al CJ Prahova Mircea Cosma și al fiului sau, Vlad, in care sunt acuzați de abuz in serviciu și luate de mita. La termenul din 19 februarie DNA a cerut majorarea pedepselor și aplicarea unor pedepse cu executare orientate…

- Uniunea Europeana (UE) ia in considerare aplicarea unor tarife de 25% la bunuri de 3,5 miliarde de dolari - o treime otel, o treime bunuri industriale si o treime produse agricole - pentru "a reechilibra" comertul bilateral, au declarat surse UE. "Vom pune tarife pe bourbon, motociclete…

- Numarul doi din Comisia Europeana, Frans Timmermans, i-a avertizat pe politicieni ca Romania risca sa faca pasi inapoi in ceea ce priveste independenta Justitiei. In plus, oficialul a aratat ca Romaniei s-ar putea sa nu-i fie ridicat Mecanismul de Cooperare si Verificare nici in 2019.

- Vorbind cu ocazia unei conferinte a asociatiei patronale ''Business Europe'' la Bruxelles, inainte de a pleca spre Londra pentru o intalnire cu premierul Theresa May, Donald Tusk a afirmat ca propunerea prezentata miercuri de Uniunea Europeana ca Irlanda de Nord sa fie inclusa intr-o ''zona de reglementare…

- Comisia Europeana va da Romania in judecata la Curtea Europeana de Justitie, daca Parlamentul de la Bucuresti va adopta amendamentele aduse Ordonantei de Urgenta 64/2016 din sectorul gazelor naturale, a declarat, marti, comisarul european pentru Energie, Miguel Arias Canete, intr-o intalnire la Bruxelles…

- Comisia Europeana va transfera Republicii Moldova, in luna aprilie, o serie de fonduri pentru a asigura macrostabilitatea economica a țarii, a anunțat ministrul roman de Externe, Teodor Meleșcanu, dupa Consiliul Afaceri Externe de la Bruxelles.

- FCSB a fost invinsa de Lazio in returul 16-imilor Ligii Europa, scor 5-1, iar la finalul meciului, finantatorul echipei, Gigi Becali, a declarat ca se gandeste din ce in ce mai serios daca este cazul sa mai investeasca sau nu in club. Latifundiarul a fost atat de marcat de rezultatul partidei incat…

- Serbia nu a vorbit niciodata impotriva Rusiei si nu o va face. Speram ca altii din Europa vor realiza acest lucru. Am dezvoltat si vom continua sa dezvoltam si sa consolidam legaturile noastre cu Rusia. Cu aceasta ocazie, as dori sa urez succes Rusiei la alegerile prezidentiale. Sper ca aceasta cooperare…

- Premierul Viorica Dancila a fost intrebata la Bruxelles, unde s-a intalnit cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, de ce il are consilier pe Darius Valcov, care a fost condamnat la 8 ani de inchisoare cu executare. "Este consilier al primului ministru, este adevarat. Dupa cate…

- Vucic, un fost nationalist care a devenit pro-european in ultimii ani, a subliniat ca o decizie in acest sens va fi luata in urma consultarii cetatenilor sarbi. "Cetatenii vor decide; nu cred ca aceasta initiativa (n.a. - recunoasterea Kosovo) poate obtine o majoritate. Trebuie sa vedem realitatea…

- Victoria putin scontata in fata lui Lazio, scor 1-0, gol Gnohere, l-a extaziat pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera le-a promis jucatorilor lui Nicolae Dica ca le va suplimenta de patru ori suma promisa pentru calificarea mai departe in Europa League....

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter "sa faca mai mult" pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia Uniunii Europene, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Critici dure vin dispre Bruxelles, dupa ce premierul a facut scut in fata lui Darius Valcov, dupa ce acesta a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru coruptie. Europarlamentarul Siegrfied Muresan trage un semnal de alarma si sustine ca sefa Executivului nu va mai fi luata in…

- Domnii Timmermans si Junker nu s-au bazat pe nimic, referindu-ne la reactia uniunii Europene vis-a-vis de legile Justitiei de la noi, l-a abordat Bogdan Chirieac pe ministrul nostru de Externe, intr-un interviu pentru DC News, solicitandu-i un punct de vedere. "Noi avem un dialog permanent…

- Parlamentul European a decis inființarea unei comisii speciale care se va ocupa de autorizarea folosirii pesticidelor in agricultura și urmeaza sa voteze mandatul unei noi comisii speciale privind procedura de autorizare a pesticidelor din UE, in cadrul ședinței plenare din 06.02.2018 de la Strasbourg.…

- USR cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu. Liderul USR Dan Barna a invocat declaratiile acestuia referitoare la faptul ca autoritatile de la Bruxelles ar conditiona finantarile europene pentru Romania de respectarea statului de drept. "Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, indeparteaza…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, la conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis, ca, in cazul Articolului 7 al Tratatului UE, problema legilor justitiei din Romania isi va gasi o solutie in tara, nu la Bruxelles. Intrebat care este situatia…

- 'Am observat in ultimii ani tensiuni crescande in interiorul UE, in special din cauza crizei migratiei. In acest context, proiectul nostru ambitios in Austria este de a construi punti cu tarile grupului de la Visegrad', a anuntat Kurz la o conferinta de presa cu premierul ungar. Declaratia…

- Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. Cele noua state membre - Cehia, Germania, Spania, Franta, Italia, Ungaria, Romania, Slovacia si Marea Britanie - risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare…

- Comisia Europeana ofera un raspuns transant dupa declaratiile incendiare facute aseara de Liviu Dragnea. Seful PSD a acuzat delegatia Comisiei Europene ca a transmis la Bruxelles informatii false.„C.E. a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania si evolutia discutiilor privind legile…

- Comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, a confirmat ca la nivelul Comisiei Europene are loc o dezbatere privind instituirea unor modalitati de legare a acordarii fondurilor europene de situatia statului de drept in viitorul cadru bugetar multianual al UE (pentru perioada 2021-2027). Comisarul…

- Comisia Europeana a reacționat dupa scrisoarea trimisa de Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu la Bruxelles. Oficialii Comisiei sunt "foarte bine informați despre evoluția legilor justiției și a Codurilor Penale", se arata intr-un raspuns la scrisoarea trimisa de

- Liviu Dragnea si Calin Papescu Tariceanu, cei doi președinți ai Parlamentului Romaniei, au transmis spre Bruxelles o scrisoare de raspuns, in care isi exprima ingrijorarea fața de ingrijorarile Comisiei Europeane in legatura cu modificarile la Legile Justiției. Dragnea și Tariceanu au scris despre „modul…

- Comisia Europeana va discuta la reuniunea de miercuri de la Bruxelles despre "ultimele evolutii privind situatia din Romania", urmand ca pe 7 februarie sa se discute despre modificarile legilor justitiei, scrie Agerpres. 5 5 0 5 0 0

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost condamnat, miercuri, la 12 ani si o luna de inchisoare pentru coruptie si spalare de bani, sentinta fiind pronuntata de cei trei judecatori ai Curtii de Apel din Porto Alegre.Potrivit AFP, pedeapsa poate fi pusa in aplicare doar…

- Romania risca sa piarda fonduri europene, subliniaza europarlamentarul PMP Siegfried Muresan referindu-se la "avertismentul de o duritate fara precedent" transmis miercuri de Comisia Europeana Parlamentului Romaniei, cu privire la modificarea Legilor Justitiei si a Codurilor Penale. Intr-o…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, considera pozitia venita miercuri, de la Comisia Europeana privind modificarile legilor Justitiei, drept un "mesaj de avertizare" ca "abuzul asupra Justitiei este un element care destabilizeaza si afecteaza grav relatia Romaniei cu UE si cu valorile democratice…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri prin care doreste ca in viitorul cadru financiar multianual al UE acordarea fondurilor europene sa fie conditionata de existenta unor sisteme judiciare independente in statele beneficiare nete de fonduri ale UE, initiativa ce risca sa provoace noi tensiuni pe tema…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului, transmite AFP.Tarile respective fac parte…

- Liviu Dragnea a precizat ca varianta de premier propusa de PSD a fost facuta și cu gandul la preluarea de catre Romania a președinției Consiliului Uniunii Europenene. Dragnea a spus ca pe Dancila o recomanda nu doar experiența de la Bruxelles, ci și faptul ca este “o femeie civilizata, neconflictuala,…

- "Viorica Dancila este europarlamentar din ianuarie 2009. Este respectata la Bruxelles. Este o femeie civilizata, deosebit de comunicativa, are o relație buna și cu oficiali din Comisia Europeana. Pentru noi, acest lucru reprezinta și un semnal pentru Bruxelles. De asemenea, in interiorul partidului…

- Un om de afaceri controversat din Alba Iulia a fost condamnat la inchisoare cu suspendare pentru folosirea de documente false in obtinerea de fonduri europene. Gelu Iancu mai trebuie, potrivit deciziei Tribunalului, sa returneze suma de aproape 2,7 milioane de lei.

- Formatiunea conservatoare aflata la guvernare in Polonia si de asemenea majoritara in parlamentul de la Varsovia, Partidul 'Lege si Justitie nu va sustine niciodata un asemenea scenariu, intrucat el nu va rezolva vreo problema, dimpotriva, va crea altele noi', a indicat oficialul polonez.Referindu-se…

- Gigi Becali vrea sa revina in politica și sa devina liderul protestatarilor #rezist: ”Eu pot fi liderul tinerilor frumoși și liberi care protesteaza”, a declarat Gigi Becali la Romania TV. ”Ii vad pe tinerii aceia care protesteaza aproape in fiecare zi in Piața Victoriei. Degeaba protestezi,…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica (PSD), sustine ca în acest moment, situatia României este mai rea decât a Poloniei. „Situatia noastra e chiar mai rea decât a Poloniei. Ei s-au dezvoltat foarte bine, Polonia si-a atins tintele economice, a reusit sa atraga…