Becali, pronostic pentru Rareș Bogdan. Ce a zis de Orban la România TV „Rareș Bogdan e un patriot, e un baiat tanar. Sper ca el sa preia PNL. Orban sa fie baiat deștept, sa-l lase. E și spre binele lui, sa ridice partidul", a spus Becali la Romania TV, adaugand ulterior: „Rareș Bogdan este un baiat deștept, ințelept, așa il vad. Are el o mica trufie, o iubire de sine. (...) Eu il vad pe Rareș, de exemplu, un viitor președinte peste cinci ani". Actualizare... Acest articol reprezinta o opinie. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

