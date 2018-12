Stiri pe aceeasi tema

- Tibi Balan (37 de ani) a fost invitatul lui Costin Ștucan la GSP Live. Mijlocaș cu veleitați ofensive, asemenea lui Ianis Hagi, Balan a comentat prestația capitanului Viitorului din eșecul cu FCSB, scor 0-2. "Un singur jucator mi-a placut aseara, Junior Morais. A fost un jucator esențial. Imi place…

- Dragoș și Adrian Paval, proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman, au inființat o companie de tip holding, cu un capital social de 1 miliard de euro, informeaza Ziarul Financiar.„Am infiintat firma holding pentru flexibilitatea pe care ti-o ofera aceasta structura in dezvoltarea de noi…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, angajații care au o vechime in munca de cel puțin un an in domeniul studiilor superioare absolvite vor primi un salariu minim brut de 2.350 lei lunar, potrivit unui draft guvernamental ajuns in posesia ȘTIRIPESURSE.RO.Astfel, Guvernul se pregatește sa adopte,…

- Ianis Hagi este, fara indoiala, unul dintre cei mai in forma fotbaliști din Liga 1. Cu 6 goluri și o pasa decisiva in acest sezon in toate competițiile, fotbalistul Viitorului a atras atenția tuturor. Pe langa FCSB, unde este dorit insistent de Gigi Becali, Ianis mai e pe lista și celor de la CS U Craiova,…

- FC Viitorul a realizat o victorie importanta in aceasta seara, invingand in deplasare Poli Iasi, in etapa a 11 a a Ligii 1.Oaspetii s au impus cu 2 1 I. Hagi 20, 45 2 ndash; din penalty A. Cristea 42 ndash; din penalty . A fost a sasea victorie la rand a Viitorului in duelurile cu Poli Iasi.In urma…

- Arbitrii Marcel Birsan si Ionut Coza au fost citati la Comisia de Disciplina a LPF pentru 10 octombrie, dupa incidentele de la meciul Astra - FC Viitorul, scor 1-0, din Liga I, informeaza lpf.ro, potrivit news.ro. La meciul de duminica, dupa golul Viitorului, Gheorghe Hagi a fost trimis in…

- FC Viitorul evolueaza, astazi, de la ora 18.45, pe terenul Concordiei Chiajna, in faza saisprezecimilor Cupei Romaniei la fotbal. Managerul clubului constantean, Gheorghe Hagi, a decis ca pentru aceasta partida sa-si menajeze cei mai in forma jucatori: Bradley de Noijer, Bogdan Tiru, Tudor Baluta, Ionut…

- Gheorghe Hagi, tehncianul Viitorului, a recunoscut superioritatea lui CS U Craiova in meciul caștigat de olteni in fața echipei sale, scor 2-0. "Prima repriza a fost a Craiovei. Au fost mai iuți, mai puternici. Ne-au depașit la ritm și intensitate. Am jucat mai bine in repriza secunda, am avut doua…