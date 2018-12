Postul lui Nicolae Dica e in pericol, iar meciul cu Viitorul din etapa 19 a Ligii 1 Betano, ce va avea loc duminica, de la ora 20:00, poate fi decisiv. Totusi, antrenorul FCSB-ului e convins ca-si va gasi repede un alt club in cazul in care va fi indepartat de pe banca ros - albastra.