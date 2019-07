Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali s-a enervat teribil cand a auzit declarația lui Ianis Zicu, noul antrenor de la Farul, care a spus ca Florinel Coman nu valoreaza mai mult de 3,5 milioane de euro. „Vreau sa-i raspund lui Ianis Zicu, cel care a spus ca suma corecta pentru Coman e de 3 milioane și jumatate. Ba, baiatule,…

- Florinel Coman (21 de ani) face un turneu final de senzatie cu nationala U21, iar FCSB incepe sa primeasca oferte pentru el.Gigi Becali a declarat marti (la putin timp dupa ce l-a vandut pe Romario Benzar la Lecce pentru doua milioane de euro) ca a fost sunat de oficialii unui club pentru…

- Gigi Becali, patronul FCSB, este impresionat de evoluțiile lui Alexandru Cicaldau, 20 de ani, de la EURO 2019 și vrea sa plateasca 7 milioane de euro pentru mijlocașul Romaniei U21. „Din naționala Romaniei au impresionat Ianis Hagi, George Pușcaș, Tudor Baluța și Florinel Coman. Pentru Coman și Cicaldau…

- Florinel Coman (21 de ani) este un fotbalist la mare cautare! Patronul clubului FCSB, Gigi Becali, a dezvaluit ca a primit, recent, o oferta in valoare de 8 milioane de euro pentru „Mbappe” de Romania.

- Gigi Becali a primit o oferta de opt milioane de euro pentru Florinel Coman, dar exclude plecarea atacantului. In schimb Florentin Matei (26 de ani) e in continuare pe lista neagra de la FCSB. „Trebuie sa rezilieze. Ai luat 50.000 de euro la semnatura? Ai luat! Ai luat 15.000 pe luna? Ai luat! Ce mai…

- Gigi Becali afirma ca a primit o oferta de 8 milioane de euro pentru Florinel Coman (21 de ani). In pline negocieri pentru numirea lui Edi Iordanescu, Becali are discuții și in alte zone. Patronul celor de la FCSB a primit o oferta uriașa pentru unul dintre cei mai prodigioși fotbaliști ai vicecampioanei.…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre Florinel Coman, atacantul de 21 de ani al echipei sale, și a spus ce pretenții are de la acesta. „Coman, din 25 de meciuri trebuie sa joace bine in 24 și jumatate. Nu are voie sa aiba un meci in care sa nu joace bine. Asta daca vrea sa fie un jucator de multe…