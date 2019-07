Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a declarat, vineri, ca isi doreste ca Simona Halep sa o invinga categoric pe americanca Serena Williams in finala turneului de la Wimbledon, el precizand ca daca i se va implini dorinta apoi nu va mai urmari meciurile constantencei.Robert Negoița, atac INCENDIAR la Viorica Dancila:…

- "Rugaciunea e de la inceput pana la final. Mai mult ma concentrez la rugaciune decat la jocul ei. Eu ma uitam la ea din puscarie si ma rugam in lacrimi. Imi parea rau de ea. Spuneam Doamne da sa joace intr-o finala de Grand Slam si sa o bata pe Serena. Sa o bata pe Serena o data, dar sa o…

- Marele campion mondial, Ilie Nastase, a avut o intervenție telefonica joi seara la ”Sinteza Zilei”, in legatura cu finala turneului de Wimbledon, dintre romanca Simona Halep și americanca Serena Williams.

