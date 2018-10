Stiri pe aceeasi tema

- Cei de la Barcelona au anuntat ca Sergio Busquets si-a prelungit contractul. Noua intelegere e valabila pana la data de 30 iunie 2023 si are o clauza de reziliere de 500 de milioane de euro, cu 300 de milioane mai mult fata de vechiul acord.

- Interesul lui Gigi Beclai l-a ajutat pe Dan Nistor, capitanul lui Dinamo, sa obțina o creștere salariala de 50 la suta. Negocierile cu FCSB l-au bulversat pe Dan Nistor. Momit de Gigi Becali cu un salariu de 20.000 de euro pe luna și o prima de instalare de 100.000 de euro, capitanul lui Dinamo le-a…

- Un alt jucator de baza al lui Dinamo ar fi pe punctul de a pleca, dupa ce Gigi Becali si-a manifestat interesul pentru Dan Nistor. Fanatik anunta ca mijlocasul May Mahlangu ar fi semnat cu Ludogorets, campioana Bulgariei, unde ar urma sa fie coleg cu romanii Claudiu Keseru, Cosmin...

- FCSB și Sepsi vor juca azi, de la ora 18:00, intr-un meci din etapa a 5-a din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit ca Alexandru Stan, fundașul stanga de 29 de ani, va juca in aceasta seara, bifand…

- Gigi Becali, patronul FCSB, era tentat sa renunțe la serviciile lui Harlem Gnohere chiar inaintea startului acestui sezon, dar startul excelent de sezon al franceuzlui l-a facut sa se razgandeasca. "Acum o luna de zile, de exemplu, am zis ca vreau un milion de euro pe el. M-au sunat, au zis ca-mi dau…

- Jocul incantator și realizarile pe care Olimpiu Moruțan le-a avut in ultimele doua partide oficiale ale FCSB, in care a reușit sa inscrie de doua ori și sa fie coautor la alte doua reușite, ale echipei sale, l-au determinat pe finanțatorul echipei, Gigi Becali sa declare ca ii va mari salariul și ii…

- FCSB a trecut de Poli Iași, scor 4-0. Gigi Becali a anunțat ca va transfera un fundaș central in locul lui Mihai Balașa și ca ii va pune o clauza speciala lui Olimpiu Moruțan. "Normal, la valoarea echipei noastre, așa ar trebui sa fie toate meciurile. Cum a fost și cu Rudar. O sa vedeți ca așa vor fi…

- Gigi Becali anunța in urma cu cateva zile ca Harlem Gnohere ar putea pleca de la FCSB. Acum, patronul roș-albaștrilor nu mai e atat de sigur de acest lucru. In schimb anunța ca Denis Alibec ar putea pleca in cateva zile. "Bizonul a intrat la antrenamente, marcheaza din toate pozitiile. A si slabit!…