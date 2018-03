Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele evenimente petrecute pe scena vietii publice resitene arata mai mult decat deschiderea municipalitatii spre vehiculele electrice. Si chiar daca pana nu demult subiectul parea unul indepartat, chiar de domeniul stiintifico-fantasticului pentru malurile Barzavei, acum a devenit unul…

- Calin Mitica, om de afaceri care controleaza compania Transferoviar Grup SA, a fost trimis in judecata de procurorii DNA din Cluj pentru savarsirea infractiunilor de dare de mita si spalare de bani. In acelasi dosar, au fost trimisi in judecata George Mihut (fost director al Salinei Ocna Dej) acuzat…

- Fostul deputat Vlad Cosma și tatal sau, Mircea Cosma, fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, nu se afla in acest moment in țara, ci in Italia, potrivit unor informații obținute de Digi24. In cazul celor doi urmeaza sa se anunțe luni decizia definitiva in procesul in care sunt acuzați…

- La sfarsitul acestei saptamani, patronul din umbra al CFR Cluj, Nelu Varga, impreuna cu omul de afaceri turdean, Costel Calugar, care ar fi cumparat drepturile litigioase de la mostenitorul Vlad Sturdza, asteapta verdictul Inaltei Curti de Casatie si Justitie. In acest proces penal mai sunt implicati…

- Gigi Becali l-a criticat in termeni duri pe Razvan Burleanu și a anunțat ca a trimis o cerere oficiala pentru ca meciurile cu CFR Cluj din play-off sa aiba arbitri straini la centru. Patronul celor de la FCSB continua razboiul cu președintele FRF, Razvan Burleanu. De data asta in vizor i-a intrat și…

- Astazi la Adunarea Generala de la Liga Profesionista de Fotbal s-a luat o decizie extrem de importanta. Cu 8 voturi pentru si 5 impotriva, s-a decis ca unele partide din play-off sa fie conduse de brigazi din strainatate! Viitorul, CFR Cluj și Astra au fost impotriva acestei...

- Procesul retrocedarii a 43 de mii de hectare de paduri, in valoare de 300 de milioane de euro, in care este implicat Viorel Hrebenciuc, a ajuns la final. Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) au decis ca pledoariile finale sa... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pe ultima suta de metri a perioadei de transferuri in Romania, CS Universitatea Craiova a incercat sa-si acopere posturile deficitare, pentru a lupta cu sanse reale la titlu in cele 11 meciuri ramase din campionat, dar si in tentativa de a cuceri Cupa Romaniei. „Am cel putin doua posturi…

- Procesul in care este judecat medicul Gheorghe Dinica, cel care in urma cu mai bine de doi ani a fost acuzat ca ar fi luat spaga niste covrigi de la patronii unor firme de panificatie deoarece i-ar fi anuntat pe acestia ca urmeaza sa fie verificati de echipe ale DSVSA, se apropie de final. De fapt,…

- Patronul FCSB a parasit „Arena Nationala“ fiind un car de nervi! Marea echipa in care a „pompat“ milioane de euro a avut nevoie de un gol in minutul 90+3 pentru a evita infrangerea in fata celor de la Dinamo, o formatie care a vandut tot ce avea mai bun in acest sezon.

- FCSB (STEAUA) - LAZIO ROMA ONLINE STREAM LIVE VIDEO PRO TV TELEKOM SPORT FCSB "este putin Juventus a Romaniei", a afirmat antrenorul italian Cristiano Bergodi inaintea meciului de joi cu Lazio Roma, de la Bucuresti, din mansa intai a saisprezecimilor de finala ale Europa League la fotbal. FCSB (STEAUA)…

- Neintelegerile dintre cei doi au aparut in urma cu doua zile, atunci cand patronul i-a cerut soferului sa-si dea demisia. Barbatul a acceptat, insa a cerut sa fie platit pentru munca depusa in cele trei saptamani cat a fost angajat. Patronul a rabufnit. Mai mult, chiar si iubita soferului…

- Real Madrid și PSG vor juca miercuri, de la ora 21:45, in șocul optimilor Champions League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport. Cristiano Ronaldo n-a marcat niciodata contra parizienilor, in timp ce Neymar are 3 goluri și 5 assist- uri in meciurile cu Real. Cel mai scump…

- Denis Alibec n-a reușit decat un singur gol in 13 meciuri de campionat pentru FCSB și a fost luat din nou la ochi de Gigi Becali. Patronul FCSB l-a criticat din nou pe atacantul in varsta de 27 de ani chiar inaintea meciului din aceasta seara cu CFR Cluj. "La Alibec nu e vorba ca nu are valoare, comportamentul…

- Ce spune Dan Petrescu despre meciul FCSB – CFR Cluj: ”La Steaua e simplu: daca nu castigi campionatul, pleci”. Dan Petrescu spune ca Nicolae Dica este criticat pe nedrept, deoarece antrenorul FCSB-ului este in grafic cu toate obiectivele stabilite de club. Petrescu a subliniat din nou ca nu este o drama…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre meciul cu CFR Cluj de sambata, ora 20:45, in direct la TV Digi Sport, Telekom Sport, Look și liveTEXT pe GSP.RO. Finanțatorul roș-albaștrilor i-a facut o promisiune lui Dan Petrescu și a dat detalii despre echipa pe care o va folosi Nicolae Dica. "O sa vada…

- Derby-ul etapei produce emulație inclusiv in randul caselor de pariuri din intreaga lume. Bookmakerii au introdus in oferta intalnirii dintre Steaua și CFR Cluj mai multe pariuri destinate derby-ului de sambata. "Joaca formațiile de pe primele doua locuri, e cel mai important meci al campionatului.…

- Anul 2018 va fi anul razbunarii populismului, acest lucru fiind devastator in ambele sensuri, anume si cand creste si cand se razbuna, sustine presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania, Florin Pogonaru, conform Agerpres.

- FCSB, locul 2, și CFR Cluj, locul 1, se vor intalni sambata de la ora 20:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, LookTV și TV Telekom Sport. CFR Cluj si FCSB nu sunt doar principalele rivale la titlu, ci si echipele cu cele mai mari remuneratii lunare din fotbalul intern.…

- Anunțurile lui Gigi Becali din aceasta seara au starnit revolta printre rivalele FCSB-ului din Liga 1. Patronul FCSB a vorbit despre posibilele transferuri ale lui Arlauskis și Baluța la clubul sau, dar și despre oferta pe care a primit-o, de a prelua Dinamo și CFR Cluj. ...

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a lasat sa se ințeleaga ca Giedrius Arlauskis, portar la CFR Cluj, s-ar fi autopropus la echipa sa dupa ce Florin Nița a plecat la Sparta Praga. De asemenea, lasa poarta deschisa și pentru Alexandru Baluța, a carui clauza de reziliere nu crede ca s-a marit. "Eu niciodata…

- Alexandru Ionița II a debutat la CFR Cluj in victoria cu Concordia Chiajna, scor 2-0. Mijlocașul ofensiv așteapta partida cu FCSB de etapa viitoare, rivala lui Ionița II și din perioada de la Astra Giurgiu. "M-am simțit extraordinar. Ma bucur ca am reușit sa caștigam și așteptam ca fanii sa vina in…

- FCSB și CFR Cluj se vor intalni sambata, de la 20:45, intr-un meci extrem de important pentru lupta la titlu. Inainte de meciul direct, Gigi Becali, patronul FCSB, a declarat ca se teme de meciul cu echipa lui Dan Petrescu dupa ce a vazut prestația elevilor lui Nicolae Dica din meciul cu Gaz Metan,…

- Un proces care se anunta de durata s-ar putea incheia mai devreme decat ne asteptam. Judecatorul dosarului in care, in primavara lui 2016, au fost trimisi in judecata fostul primar al orasului Nehoiu, la pachet cu actualul primar si o sumedenie de functionari din Primaria localitatii, pentru infractiuni…

- Dan Petrescu s-a suparat foarte tare pentru ca Gigi Becali a declarat public ca-l dorește pe portarul Giedrius Arlauskis de la CFR Cluj, dupa plecarea lui Florin Nița la Sparta Praga. "Nu e normal sa faci astfel de declarații. In nicio țara din lume nu se fac astfel de declarații. Patronul echipei sa…

- Lupta la titlu se anunta mai disputata ca niciodata in acest an deoarece doar campioana va merge in preliminariile Ligii Campionilor. CFR Cluj si FCSB se afla in pole-position la debutul1 acestui sezon, dar si echipa din Craiova ar putea sa intre in lupta pentru titlu in play-off. Echipa lui Dica…

- Dupa victoria entuziasmanta contra detinatoarei trofeului Ligii Campionilor, ETO Gyor, CSM Bucuresti joaca duminica, ora 17.00, in Danemarca, un meci foarte important pentru calificarea in Final-Four al competitiei. Lidere in grupa 1 principala, "tigroaicele" vor intalni in deplasare pe…

- FC Midjylland – HCM București, in Final Four-ul din Liga Campionilor la handbal. Helle Thomsen și Line Jorgensen, duel cu fosta echipa. Dupa victoria entuziasmanta contra deținatoarei trofeului Ligii Campionilor, ETO Gyor, CSM București joaca duminica, ora 17.00, in Danemarca, un meci foarte important…

- Iuliu Mureșan, increzator in șansele CFR-ului de a lua titlul Președintele clujenilor spera la o noua sarbatoare in Gruia, dar Dan Petrescu vede șanse mai mari anul viitor. Dupa seria de șase victorii în meciurile amicale și parcursul bun din campionat, Iuliu Mureșan spera ca în toamna…

- Gigi Becali, atac la CFR Cluj: ”Sunt disperați sa ia campionatul in Centenarul Romaniei!”. Razboiul dintre FCSB și CFR Cluj pentru caștigarea titlului este in plina desfașurare. Patronul FCSB, Gigi Becali, a atacat gruparea ardeleana pe motiv ca ar fi una ”ungureasca”!? „Ungurii sunt disperati sa ia…

- In primele zile din ianuarie 2009, CFR Cluj era campioana la zi a Romaniei, participase in premiera in grupele Champions League și primise pentru asta 7,6 milioane de euro de la UEFA. Clubul demarase deja campania de transferuri de iarna, aducand trei fotbaliști din Argentina și Uruguay imediat dupa…

- Dupa transferul la Levski Sofia, Rivaldinho iși exprima nemulțumirile fața de perioada trecuta la Dinamo. Atacantul brazilian de 23 de ani critica intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor modul in care Dinamo este condusa și evidențiaza greșelile facute de conducere. "N-am nimic de reprosat nimanui,…

- Teixeira, Budescu si Pintilii n-au cum sa dispara in primavara din primul "11", cu toate ca patronul vrea o echipa cu tineri din care sa scoata milioane de euro. Patronul pune porecle si vrea sa faca primul "11", dorind o linie ofensiva cu junii Man, Florin Tanase si Florinel Coman titulari, iar Nedelcu…

- CFR Cluj a platit un milion de euro in schimbul lui Alexandru Ionita, iar mijlocasul ofensiv de 24 de ani a fost deja avertizat de Dan Petrescu: "A costat mult, dar nu e sigur de locul de titular", a fost mesajul lui SuperDan. Dar cum a primit Ionita vorbele antrenorului sau? Un…

- Marius Șumudica a comentat situația in care se afla Alexandru Ionița, care a fost trimis de conducere la echipa a doua a Astrei pana se va realiza transferul la CFR Cluj pe suma dorita de patronul Ioan Niculae. "Am avut și eu de luptat cu Ionița, am avut foarte multe impedimente la momentul respectiv…

- Trei dintre cele mai importante formatii ale Ligii I s-au reunit dupa vacanta. 2018 nu pare sa fi adus insa nimic nou in „Stefan cel Mare“, unde saracia face ravagii in continuare. Patronul FCSB e si el neschimbat, in timp ce la Cluj se vede o strategie bine pusa la punct.

- Mirel Radoi a dezvaluit ca FCSB nu e interesata nici de Baluța, nici de Gustavo de la CSU Craiova, ci de mijlocașul Alexandru Mateiu, 28 de ani. "Becali spunea ca are nevoie de un jucator la mijloc care sa creeze, dar el nu cred ca se referea la Gustavo. Sper sa nu se supere, dar eu cred ca se referea…

- Oficialii de la CFR o ameninta pe FCSB cu memoriile dupa ce vicecampioana a discutat cu Billel Omrani. Bogdan Mara, directorul sportiv de la CFR Cluj, a lamurit situatia contractuala a atacantului francez Billel Omrani (24 de ani) si a spus ca, cel mai probabil, ardelenii vor depune memoriu impotriva…

- Becali: ”Il iau pe Omrani. Nu mint”. Ce spun oficialii de la CFR Gigi Becali a declarat ca atacantul lui CFR Cluj, Billel Omrani, va veni in vara la FCSB. Patronul vicecampioanei României și-a manifestat interesul pentru francez de mai multe luni. La sfârșitul lui noiembrie, conducerea…

- Atacantul echipei FCSB, Harlem Gnohere, a fost sanctionat cu suspendare de trei etape si amenda de 7.000 de lei, miercuri, de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, dupa eliminarea din meciul cu FC Viitorul, din etapa a 22-a a Ligii 1, informeaza site-ul lpf.ro. Varful francez…

- Golgheterul vicecampioanei a dezavaluit ca avea pe masa oferte din zona Golfului in momentul in care a decis sa semneze cu FCSB si ca visul sau in acest moment e sa devina campion al Romaniei, scrie gsp.ro. Si titlul de golgheter al Ligii 1 il atrage pe Gnohere, dar acesta e un obiectiv secundar.…

- Un locuitor al raionului Ungheni a fost condamnat la inchisoare fiind invinuit de omorul concubinei sale.Potrivit procurorilor, in iulie, instanta de judecata a emis o ordonanta de protectie a concubinei inculpatului, dupa ce acesta a abuzat-o fizic.

- Ionut Negoita s-a prezentat, miercuri, la Parchetul Bucuresti, acolo unde a fost audiat de procurori dupa ce a fost acuzat de bancruta frauduloasa. Patronul lui Dinamo ar fi fraudat statul cu 18 milioane de lei, aproximativ 3.9 milioane de euro. Negoita este acuzat ca in perioada 2014-2016,…

- CFR Cluj a fost aproape de o lovitura importanta in aceasta vara. Ardelenii l-au ofertat pe Cristi Sapunaru, dar fundasul de 33 de ani a preferat sa dea curs propunerii venite de la Kayserispor. Oricum, daca nu ar fi ales Turcia, "Sapun" ar fi preferat Astra in dauna echipei lui Dan Petrescu.…

- Olimpiu Moruțan (18 ani) este unul dintre cei mai disputați jucatori ai Ligii 1. FCSB și CFR Cluj sunt formațiile care și-au manifestat dorința de a-l aduce pe mijlocașul de la Botoșani, insa fotbalistul are și o oferta concreta din Ucraina. Nu Dinamo Kiev, ci Șahtior Donețk, fosta echipa a lui Mircea…

- In ultima perioada, ACS Poli nu l-a mai avut pe banca pe managerul Adrian Neaga, care a avut de ispasit o suspendare de o luna, incheiata insa. Fostul jucator al Stelei a fost in deplasare la Cluj, dar delegatul echipei a fost Petrea Musat si la fel se va intampla si la meciul cu Dinamo, ultimul…

- Iarna și-a intrat in drepturi in Moldova, la Botoșani, unde FCSB va juca azi un meci extrem de important. Formația roș-albastra are 8 puncte sub CFR Cluj și orice rezultat in afara victoriei azi ar insemna un adevarat dezastru. Vremea nu ține cu echipa lui Nicolae Dica. La Botoșani a plouat toata noaptea,…

- Exista un acord intre Astra și Cluj pentru transferul mijlocașului ofensiv pe care-l voia și Becali, Alexandru Ionița. Gigi ramane singur in cursa pentru tanarul de la Botoșani, Olimpiu Moruțan, o consolare de peste un milion de euro. ...