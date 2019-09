Toate formatiunile politice care participa in alegeri sau candidatii independenti pot desemna experti cu drept de acces la infrastructura informatica care va fi asigurata la nivelul Biroului Electoral Central (BEC) de catre Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) cu sprijinul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, in scopul eliminarii eventualelor suspiciuni privind corectitudinea functionarii acesteia in procesul electoral pentru alegerile prezidentiale, a anuntat, vineri, presedintele AEP, Constantin-Florin Mituletu-Buica, potrivit Agerpres.

Citește și: Liviu Dragnea, la prima apariție…