Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central (BEC) stabileste, miercuri, prin tragere la sorti, odinea pe buletinele de vot la alegerile europarlamentare. S-au inscris in cursa electorala treisprezece partide si trei candidati independenti, anunța news.ro.Potrivit Hotararii Guvernului nr. 81/2019 privind aprobarea…

- Candidaturile formatiunilor politice pentru alegerile europarlamentare din acest an, admise de Biroul Electoral Central, raman definitive incepand cu data de 16 aprilie, potrivit calendarului aprobat de Guvern, transmite Agerpres. Biroul Electoral Central a admis candidaturile pentru 13 formatiuni…

- BEC va stabili miercuri numarul de ordine de pe buletinele de vot a partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice si aliantelor electorale care au depus liste de candidati, precum si a candidatilor independenti, potrivit calendarului alegerilor…

- Eugen Tomac a anunțat, joi, ca ÎCCJ a trimis la Curtea Constituționala sesizarea PMP legata de neconstituționalitatea înființarii Biroului Electoral Central în perspectiva alegerilor europarlamentare. Acesta spune ca daca CCR admite sesizarea atunci vor fi invalidate toate deciziile…

- Tragerea la sorti a celor cinci judecatori ai ICCJ membri ai Biroului Electoral Central pentru alegerile europarlamentare din 26 mai are loc astazi, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, scrie news.ro.Tragerea la sorti are loc in conformitate cu prevederile alrticolului 24 din Legea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie desemneaza vineri, prin tragere la sorti, cei cinci judecatori din cadrul acestei instante care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru alegerile europarlamentare. "In temeiul art.24 alin.(2) din Legea nr.33/2007 privind organizarea si desfasurarea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a anuntat miercuri ca cei cinci judecatori care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru alegerile europarlamentare vor fi desemnati pe 1 martie, prin tragere la sorti. "In ziua de 1 martie 2019, ora 10,00, vor fi desemnati in sedinta publica, prin tragere…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a anuntat miercuri ca cei cinci judecatori care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru alegerile europarlamentare vor fi desemnati pe 1 martie, prin tragere la sorti.Ludovic Orban joaca cu toate armele politice - Planul PNL pentru ingroparea…