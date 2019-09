BEC, semnături false pe listele pentru prezidențiale. Președintele AEP: Legea ne dă voie! "Parchetul a fost sesizat doar pentru cei opt candidați din cauza faptului ca, asa cum au fost facute verificarile la nivelul aparatului tehnic si la nivelul BEC, cele opt candidaturi, potrivit verificarilor, scadeau sub numarul de 200.000 de semnaturi necesare pentru a depune si inregistra candidatura. Ori ca sa analizam toate semnaturile, la PSD, PNL si celelalte candidaturi, am procedat ca si la acestea. La cele validate, au fost cel putin 200.000 de semnaturi valide astfel incat sa putem sa inregistram candidatura. Fiind 1.400.000 la PSD, s-au verificat putin peste 270.000 si s-a considerat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, invitat la DIGI 24 in calitate de candidat pentru Cotroceni, a declarat ca formatiunea politica pe care o reprezinta va vota motiunea de cenzura, , mentionand totodata ca intarzierea depunerii acesteia in Parlament „nu este de bun augur”, in conditiile in care este…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat, la RFI, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a decis ca fostul presedinte Traian Basescu a colaborat cu Securitatea, ca "Basescu ramane si trebuie sa ramana in istorie drept presedintele care a condamnat comunismul, care a desecretizat arhivele Securitatii".Eugen…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 19 iulie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj a domnului Ioan Irimie ndash; pensionare, la data de 22 iulie 2019; Decret privind eliberarea din functia de procuror,…

- Procurorul general Bogdan Licu a declarat, vineri, ca va respecta decizia Curtii de Apel Craiova, care i-a respins cererea de revizuire a adoptiei internationale in cazul Sorinei. "Nu comentam hotarari judecatoresti. Stiti ca niciodata nu am comentat hotararile judecatoresti, este o hotarare judecatoreasca…

- ”Domnul Procuror General al Romaniei a facut o cerere de revizuire a deciziei definitive prin care s-a incuviințat adopția. Alaturat acestei cereri s-a formulat o cerere de suspendare a executarii acestei decizii pana la soluționarea pe fond a revizuirii. Astazi s-a respins numai aceasta a doua cerere,…

- Inspectia Judiciara – Directia de inspectie pentru procurori a dispus inceperea cercetarii disciplinare fata de procurorul Maria Antoaneta Piturca de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova, sub aspectul abaterilor disciplinare prev. de art.99 lit. a) si t) teza I din Legea nr.303/2004 privins…

- „Agenția Naționala de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate in cuantum de 296.057,02 lei și 56.100 euro, intre averea dobandita și veniturile realizate de catre PASCOTA IONEL PETRU, in perioada 22 iunie 2012 – 22 iunie 2016”, transmit reprezentanții ANI. Agenția…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 2.741.026,318 lei intre averea dobandita si veniturile realizate de catre Catalin CHERECHES, Primar al municipiului Baia Mare, Judetul Maramures, in perioada 26 iunie 2012 – 31 decembrie 2017. Avand in…