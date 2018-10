Stiri pe aceeasi tema

- Pana duminica, la inchiderea urnelor, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 20,41% dintre alegatori, a anuntat Biroul Electoral Central. In mediul urban au votat 1.829.816 de persoane, iar in mediul rural 1.901.888. In strainatate și-au exprimat opțiunea un numar de 121.118 cetateni.…

- Alegatorii cu drept de vot din Alba nu s-au inghesuit la referendumul pentru revizuirea Constitutiei in sensul definirii familiei ca si casatoria dintre un barbat si o femeie, chiar daca a fost organizat timp de doua zile. Cifrele oficiale arata o participare 22,67%.

- Potrivit datelor furnizate la ora 22.30 de Biroul Electoral Central, pana la ora 21.00 au votat la nivel national 3.276.754 de votanti pe listele permanente, 408.637 pe liste suplimentare si 46.313 cu urna mobila. In total si au exprimat dreptul de vot 3.731.704 de votanti, mai exact 20,41 . La nivelul…

- Majoritatea covarsitoare a celor prezenti la vot s-a exprimat pentru redefinirea termenului de familie in Constitutia Romaniei. Potrivit numaratirii paralele, ale carei rezultate au fost facute publice de Romania TV, peste 80% dintre cei prezenti la urne au votat pentru modificarea Constitutiei,…

- Votul Diasporei la referendumul pentru redefinirea familiei in Constituție este foarte important pentru ca 3,5 milioane de romani lucreaza in strainatate. Prezenta la vot este destul de modesta.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, ca a votat "da" la referendumul pentru redefinirea familiei pentru ca este un crestin convins si un familist. Liderul liberal le-a transmis romanilor ca aceasta initiativa civica nu este nici a PSD, nici a lui Liviu Dragnea.

- Ministrul Tineretului și Sportului, Ioana Bran, a votat la Referendumul pentru redefinirea casatoriei și ii indeamna pe toți sa mearga la vot:”Sunt departe de țara, dar lucrurile importante sunt aceleași oriunde ne-am afla. Prin urmare, am votat astazi la Consulatul Romaniei din Los Angeles.…

- Cetatenii Romaniei au fost chemati in 2009, pentru a hotari daca Parlamentul va avea un numar de cel mult 300 de parlamentari. Convinși de utilitatea acestui referendum, 7 milioane de romani au votat atunci pentru reducerea numarului de parlamentari, aratand prin prezența uriașa la urne ca intr-o democrație,…