BEC rezultate referendum 2018 Galaţi Potrivit sursei citate, 82.625 de votanti, adica 89,9%, au votat 'DA', iar alte 6.749 de persoane, reprezentand 7,3%, au votat 'NU'. Numarul voturilor nule se ridica la 2.529, reprezentand 2,7%. Potrivit datelor din procesul-verbal privind rezultatele referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie, numarul total al participantilor la referendum in judetul Galati s-a ridicat la 91.903, reprezentand 17,58%, in conditiile in care pe listele permanente erau inscrisi 522.577 de alegatori. Din cele 573.724 de buletine de vot tiparite pentru judetul Galati, 481.868… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

