BEC rezultate parţiale referendum. Nouă statistică Numarul total al persoanelor care s-au prezentat la urne a fost de 3.778.716. Numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul 'DA' a fost de 3.461.581 (91,61% din numarul participantilor), numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul 'NU' - 242.671 (6,42%), iar numarul voturilor nule - 74.414 (1,97%). Din totalul de 19.040 de sectii de votare, au fost centralizate, pana luni la ora 9,00, rezultatele de la 18.724 de sectii (98,3%). Numarul persoanelor inscrise in lista pentru referendumul de revizuire a Constitutiei, organizat in 6 si 7 octombrie, a fost de 18.028.142. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

