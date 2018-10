BEC, prezenta la vot pe judete: Pana la ora 16:00 au votat 15,21% dintre alegatori

Stiri pe aceeasi tema

- Pana la ora 13:00 au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 11,67% dintre alegatori, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central. Numarul total al persoanelor care s-au prezentat la vot pana la ora 13:00 este de 2.134.579,...

- Pana la ora 10:00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 7,24% dintre alegatori, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central. Numarul total al persoanelor care s-au prezentat la vot pana la ora 10:00 este de 1.324.642,...

- Biroul Electoral Central anunța ca pana la orele 21,00, au votat la referendum 5,72 la suta dintre alegatori, adica puțin peste un milion de cetațeni. Mai exact, numarul total al persoanelor care s-au prezentat la vot sambata este de 1.046.583, dintre care in mediul urban 636.435, iar in mediul rural…

- Referendum pentru familia traditionala. Biroul Electoral Central a anuntat la ora 22:30 datele privind prezenta la urne pana la ora 21.00. Astfel, 5,72% dintre votanti au mers sa-si exprime optiunea. Pana la ora 19.00 fusesera la vot doar 5,15%.

- Pana la ora 21,00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 5,72 % dintre alegatori, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central. Numarul total al persoanelor care s-au prezentat la vot pana la ora 21,00 este de 1.046.583, dintre care in mediul urban au votat 636.435 persoane,…

- Referendum pentru familia traditionala. Biroul Electoral Central a anuntat la ora 20:30 datele privind prezenta la urne pana la ora 19.00. Astfel, 5,15% dintre votanti au mers sa-si exprime optiunea. Pana la ora 16.00 fusesera la vot doar 3,78%.

- Pana la ora 13,00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 2,54% dintre alegatori, a anuntat sambata Biroul Electoral Central. In mediul urban au votat 292.556 de persoane, iar in mediul rural - 172.112. In strainatate au votat pana la ora 13,00 un numar de 11.666 cetateni. !function(e,t,n,s){var…

- Prezența slaba, sambata dimineața, in județul Buzau, la referendumul pentru redefinirea familiei. Conform datelor furnizate de Biroul Electoral Central, in judetul Buzau au votat peste 4.600 de persoane dintre cele 292.072 cu drept de vot. Potrivit BEC, pana la ora 10.00 se prezentasera la urne 1,20…