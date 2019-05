Stiri pe aceeasi tema

- Ora 17.15 A fost atins pragul de 30% pentru validarea referendumului. Potrivit datelor BEC, la ora 17.15 pentru referendum au votat 5.524.771 de votanti (32% din alegatori). Ora 17.00 35,07% dintre români au votat la europarlamentare, pâna la ora 17.00/ La referendum, prezenta…

- Prezenta la urne pe tara la referendumul convocat de presedintele Klaus Iohannis a fost, duminica, pana la ora 15,00, de 22,78%, potrivit datelor inregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central. Total votanti au fost 4.170.838, dintre care in mediul urban - 2.512.524, iar in mediul rural - 1.658.314.…

- BEC: Ora 13.00, prezența la vot: 19,75% europarlamentare; 16,08% referendum Foto arhiva Prezenta la urne pe tara la alegerile europarlamentare a fost, duminica, pâna la ora 13,00, de 20%, potrivit datelor înregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central. În mediul urban…

- Prezenta la urne pe tara la referendumul convocat de presedintele Klaus Iohannis a fost, duminica, pana la ora 11,00, de 8,49%, potrivit datelor inregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central. In mediul urban au votat 924.677 de alegatori iar in mediul rural - 627.604. Potrivit BEC, in Capitala…

- Biroul Electoral Central anunța ca duminica, pana la ora 11.00, au votat 10,58 % dintre alegatori pentru alegerile europarlamentare și 8,49% pentru referendumul pe justiție inițiat de Klaus Iohannis.In mediul urban au votat 924.677 de alegatori iar in mediul rural - 627.604.

- ȘTIRIPESURSE.RO va prezinta cifrele oficiale cu prezența la urne la referendum pana la ora 10.00:La nivel național au votat la europarlamentare, de la deschiderea secțiilor de vot la 07.00 și pana la ora 10.00 un numar total de 1.003.913 alegatori. Prezența la nivel național este de…

- ȘTIRIPESURSE.RO va prezinta cifrele oficiale cu prezența la vot la alegerile europarlamentare pana la ora 10.00:La nivel național au votat la europarlamentare, de la deschiderea secțiilor de vot la 07.00 și pana la ora 10.00, un numar total de 1.200.056 de alegatori. Prezența la nivel…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a transmis ca numarul total de alegatori cu drept de vot este de 18.968.840 de persoane, iar 700.843 de romani cu drept de vot au domiciliul sau reședința in strainatate, fiind posesori de pașaport CRDS. Practic, pentru ca referendumul președintelui Klaus Iohannis…