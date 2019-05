Prezenta la urne pe tara la referendumul convocat de presedintele Klaus Iohannis a fost, duminica, pana la ora 11,00, de 8,49%, potrivit datelor inregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central. In mediul urban au votat 924.677 de alegatori iar in mediul rural - 627.604. Potrivit BEC, in Capitala au votat 8,68% dintre alegatori. In sectorul 1 au mers la urne 10,36%, in sectorul 2 - 8,82%, in sectorul 3 - 7,60%, in sectorul 4 - 8,90%, in sectorul 5 - 7,83%, iar in sectorul 6 - 9,37%. Procente mai mari la vot au fost inregistrate in judetele: Ilfov - 11,16% din totalul alegatorilor inscrisi in…