- Pana la ora 21,00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 5,72 - dintre alegatori, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central. Numarul total al persoanelor care s-au prezentat la vot pana la ora 21,00 este de 1.046.583, dintre care in mediul urban au votat 636.435 persoane,…

- Pana la ora 19,00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 5,15% dintre alegatori, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central. Numarul total al persoanelor care s-au prezentat la vot pana la ora 19,00 este de 942.381, dintre care in mediul urban au votat 578.301 persoane,…

- Participare la scrutin la ora 19.00 conform BEC BEC - prezenta la urne: Pâna la ora 19,00, au votat 5,15% dintre alegatori. Pâna la ora 19.00 au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 5,15% dintre alegatori, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central.…

- ”Impreuna cu colegii parlamentari USR vom asigura pe toata durata referendumului ca votul se desfașoara corect. Daca ești martorul unei fraude la referendum sau ai informații despre neregulile din secțiile de vot scrie-ne la https://delegati.usr.ro/sesizari sau suna la call center-ul 0372.372.877. USR…

- Pana la ora 13:00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 2,54% dintre alegatori, a anuntat sambata Biroul Electoral Central. In mediul urban au votat 292.556 de persoane, iar in mediul rural 172.112. In strainatate au votat pana la ora 13:00 un numar de 11.666 cetateni. Potrivit BEC,…

- Pana la ora 10,00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 0,97% dintre alegatori, a anuntat sambata Biroul Electoral Central. In mediul urban au votat 100.860 de persoane, iar in mediul rural – 77.081, scrie Agerpres. Potrivit BEC, in Bucuresti ...