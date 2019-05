Stiri pe aceeasi tema

- Aplicarea stampilei de control a sectiei de votare in orice alta pozitie decat pe ultima pagina nu este motiv de nulitate, a declarat, duminica, purtatorul de cuvant al BEC, Marian Muhulet. El a precizat ca buletinele de vot stampilate pe prima pagina sau in alta pozitie nu sunt nule,…

- Arad. Incidentul s-a consumat dupa ora 9:30 la Secția nr. 87, situata la intersecția strazilor Gheorghe Doja cu Condurașilor. Colegul nostru Valentin Goran, redactor la Jurnal aradean/Aradon, s-a prezentat atat sa voteze, cat și sa efectueze poze la secția mai sus amintita, fiind acreditat…

- Reprezentantii Biroului Electoral Judetean Iasi au primit duminica o sesizare conform careia la sectia de votare nr. 53 din municipiul resedinta presedintele sectiei de votare a aplicat stampila de control a sectiei pe prima pagina in loc de ultima pagina a buletinului de vot pentru referendum, asa…

- Președintele unei secții de votare din Iași a ștampilat prima pagina a buletinelor de la referendum, iar acest lucru va duce la anularea votului. Regula BEC este ca ștampila de control sa fie pusa pe ultima pagina, potrivit Digi 24. Problema nu este unica! Ștampila de control a fost aplicata…

- O poza postata pe pagina de Facebook de presedintele USR Iasi, Filip Havarneanu, arata ca pe un buletin de vot pentru referendum stampila de control este pusa pe prima pagina, nu pe ultima, asa cum ar trebui. Acesta sustine ca din aceasta cauza voturile la referendum exprimate pana acum pe un astfel…

- Alianta 2020 USR-PLUS avertizeaza, intr-un comunicat oficial, ca stampila de control este plicata greșit in mai multe judete si in Capitala. "In secțiile de votare din mai multe județe din țara și din municipiul București buletinelor de vot pentru referendum li s-a aplicat ștampila de control pe prima…

- Sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicata stampila de control a sectiei de votare, buletinele de alt model decat cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicata stampila "VOTAT" sau la care stampila este aplicata pe mai multe patrulatere. Votul este valabil in cazul in care, desi…

- CEC comunica faptul ca in circumscripția nr.25, la secția de votare din incinta liceului Ștefan Neaga, se aplica ștampila „Anulat”. Reacția vine dupa ce a aparut un video in care angajați ai secției de votare sunt suprinși cum aplica ștampile pe buletine de vot.