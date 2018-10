Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central a anunțat duminica prezența la vot pentru ora 16.00, in a doua zi de referendum pentru familie, aceasta fiind de 15,21%. Pentru a fi validat acest referendum are nevoie de o prezența de 30%.Pana la ora 16.00, la urne s-au prezentat 2.781.918 de cetațeni.

- Potrivit datelor furnizate la ora 14.30 de Biroul Electoral Central, pana la ora 13.00 au votat la nivel national 18.278.496 de votanti pe listele permanente, 239.736 pe liste suplimentare si 30.250 cu urna mobila. In total si au exprimat dreptul de vot 2.134.579 de votanti, mai exact 11,67 .In mediul…

- Potrivit datelor oficiale furnizate de Biroul Electoral Central, in prima zi de referendum au fost 17 sectii de votare in care, in afara de membrii comisiei de votare, niciun alt om nu a intrat, procentul de votare fiind de 0%.

- Referendum pentru familia traditionala. Biroul Electoral Central a anuntat la ora 22:30 datele privind prezenta la urne pana la ora 21.00. Astfel, 5,72% dintre votanti au mers sa-si exprime optiunea. Pana la ora 19.00 fusesera la vot doar 5,15%.

- Potrivit datelor furnizate la ora 20.30 de Biroul Electoral Central, pana la ora 19.00 au votat la nivel national 18.278.496 de votanti pe listele permanente,119.444 pe liste suplimentare si 22.638 cu urna mobila. In total si au exprimat dreptul de vot 942.381 de votanti, mai exact 5,15 .La nivelul…

- Biroul Electoral Central (BEC) a finalizat centralizarea datelor privind prezența la urne pana la ora 19.00 Au votat 5,15% din totalul alegatorilor inscriși pe listele electorale, adica 942.381 de alegatori.Din totalul de 18.278.496 persoane aflate pe listele permanente, și-au exercitat dreptul…

- Biroul Electoral Central a anuntat la ora 14.30 datele privind prezenta la urne pana la ora 13.00. 2,54% dintre votanti au mers sa-si exprime optiunea. Pana la ora 10.00 fusesera la vot doar 0,97%.

- Referendum 2018 - Votul in strainatate Secție de votare la Roma. Foto: Elena Postelnicu Trei mii 346 de persoane au votat în strainatate pâna la ora zece. - anunta Biroul Electoral Central. Potrivit corespondentilor nostri, prezenta la urne a românilor de peste hotare este…