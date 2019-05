BEC a anuntat noi rezultate oficiale partiale: PNL se apropie de 27% Reprezentantii Biroului Central Electoral au anuntat, luni, noi rezultate oficiale partiale ale alegerilor europarlamentare care s-au desfasurat duminica.



Astfel, tot PNL se afla pe primul loc, fiind urmat de PSD si USR-PLUS.



Iata cele mai noi rezultate oficiale:



PNL: 26,95%

PSD: 23,44%

USR-PLUS: 20,08%

PRO Romania: 6,74%

UDMR: 6,62%

PMP: 5,42%

ALDE: 4,21%



Rezultatele partiale au fost transmise dupa centralizarea pana la ora 14:27 a 4.113.238 de buletine de vot ajunse fizic la BEC. in total, 9.330.178 de alegatori au votat duminica,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

