- Listele de candidaturi ale partidelor si candidaturile independente se depun la Biroul Electoral Central (BEC) insotit de 200.000 de semnaturi in cazul partidelor si de 100.000 de semnaturi pentru candidaturile independente. Pana vineri, vor fi aduse la cunostinta publicului listele de candidati…

- Termenul pentru depunerea candidaturilor la alegerile europarlamentare din 26 mai expira astazi, la ora 24.00.Listele de candidaturi ale partidelor si candidaturile independente se depun la Biroul Electoral Central (BEC) insotit de 200.000 de semnaturi in cazul partidelor si de 100.000 de semnaturi…

- Cand jurnalistii au revenit asupra faptului ca nu exclude o candidatura pentru functia de presedinte, Dragnea a spus: "Nu vorbesc de candidatura la prezidentiale, cu nimeni, niciunde, nicicand. Dupa europarlamentare, discutam. Am convenit cu domnul Tariceanu ca, dupa alegerile europarlamentare, impreuna,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, atrage atentia ca toate judecatoarele din Biroul Electoral Central au votat impotriva inscrierii Aliantei USR-PLUS si spune ca, avand in vedere acest lucru, reprezentantii aliantei trebuie sa aiba actele in regula cand vor merge in instanta.

- George Simion isi lanseaza candidatura independenta la alegerile europarlamentare la Bistrita. Va invitam joi, 28 februarie, ora 18:00, la conferinta dedicata lansarii candidatului independent pentru Parlamentul European, George Simion. Evenimentul va avea loc la Casa Argintarului, str. Dorn ...

- George Simion și-a lansat in județul Buzau candidatura independenta la alegerile europarlamentare. Anunțul a fost facut in prezența susținatorilor cauzei Unirii, a primarilor unioniști, a intelectualilor și istoricilor, reprezentanților societații civile și altor zeci de buzoieni. La evenimentul de…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat luni, la TVR, ca nu a luat o decizie privind o eventuala candidatura la europarlamentare, dar ca va sustine Partidul Miscarea Populara in campania electorala, informeaza Agerpres.roIntrebat daca PMP va trece pragul electoral, la scrutinul europarlamentar,…

- Crin Antonescu susține ca nu are informații despre un sondaj PNL care nu-l avantajeaza și arata ca el iși menține candidatura. ”Nu știu, nu am cunoștința despre datele sondajelor interne, iar informații pe surse nu comentez. Vom vedea care sunt rezultatele cercetarilor sociologice și ce decizie…