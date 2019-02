Stiri pe aceeasi tema

- Trupul unei romance in varsta de 35 de ani, care a murit in Italia, a fost abandonat la morga din orasul Ferrara de mai bine de 10 zile, iar autoritatile au lansat un apel pentru gasirea familiei tinerei. Viorica Burtea (35 de ani), originara din Sinaia, si-a pierdut viata in urma cu 10 zile la … Articolul…

- Pentru mulți dintre romanii care au parasit țara la inceputul anilor 90, revenirea reprezinta un adevarat șoc. Obișnuiți cu regulile unor societați civilizate, concetațenii noștri stabiliți departe de locurile natale se revolta fața de un sistem ce pare impietrit de zeci de ani

- O romanca stabilita la Brescia, in Italia, și-a deschis un magazin in orașul respectiv. Femeia a uimit intreaga comunitate printr-un gest facut pentru persoanele sarace. Pentru a nu arunca mancarea care ramane la inchiderea programului, ea a decis ca aceasta sa fie ambalata in pungi, iar saracii sunt…

- O romanca stabilita de mai multi ani in Italia, in varsta de 37 de ani, a suferit o depresie puternica, dupa moartea soțului sau. Miercurea trecuta, femeia a decis ca nu mai potae trai fara el și a inghitit un pumn de pastile, apoi s-a urcat la volanul mașinii sale si a condus pe o autostrada din orașul…

- Caz cutremurator in maternitatea din Buzau. O copila de 15 ani a adus pe lume un bebelus, insa micutul a murit la cateva ore dupa ce a ajuns pe lume. La scurt timp s-a aflat ceva foarte grav despre proaspata mamica.

- Durere imensa in familia Savianu din Satu-Mare, dupa moartea micutului Dorian. Bebelusul a trait doar patru zile din cauza problemelor la inima. La putin timp dupa vestea tragica, tatal micutului a transmis un mesaj dureros.