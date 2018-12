Detalii șocante ies la iveala in cazul bebelușului aruncat intr-un rau din comuna Poienile de sub Munte din județul Maramureș. Pruncul era o fetița de doar o zi care traia in momentul in care a fost aruncata in apa. Copilașul a fost inmormantat, vineri, in cimitirul din localitate. Fetița a fost aruncata, fara mila, in apele inghețate ale raului Rica din comuna maramuresana Poienile de sub Munte, la o zi dupa ce a venit pe lume. Deocamdata, identitatea copilei nu este cunoscuta și nu exista un suspect in acest caz, noteaza observator.tv . Anchetatorii au audiat cinci femei, insa nu au reținut…