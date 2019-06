Primaria Municipiului Iasi a gasit o solutie de compromis in cazul scandalului pornit pe fondul lipsei de locuri in cresele iesene si de introducerea criteriului de proximitate. Practic, cei care figureaza drept „admisi" pe listele initiale isi vor pastra locurile in crese, iar copiii afectati de criteriul de proximitate si care ar fi intrat la crese fara acesta, aproximativ 100 conform declaratiei primarului Mihai Chirica, vor fi repartizati catre cresa amena (...)