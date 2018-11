Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul, profesorul, omul Marin Burlea ne-a parasit. Va ramane insa in amintirea tuturor celor pe care i-a tratat, i-a vindecat, și carora le-a alinat suferința. Redam in continuare gandurile unor specialiști cu care a lucrat in decursul a peste 40 de ani de cariera, și reamintim și cateva cazuri care…

- Sute de ieseni, medici, colegi, prieteni, cunoscuti, parinti si copii l-au condus ieri, 29 octombrie 2018, pe ultimul drum pe profesorul si pediatrul Marin Burlea. Pe holurile Spitalului de Copii „Sf. Maria", loc unde linistea nu se asterne niciodata, ieri a fost cel mai tacut loc, desi era plin ochi…

- Trupul neinsufletit al medicului Marin Burlea a fost depus astazi in Amfiteatrul Mare al Spitalului de Copii „Sf. Maria", unde si-a petrecut cea mai mare parte din viata. Sunt asteptati acolo toti cei care doresc sa-i aduca un ultim omagiu. Slujba de inmormantare va avea loc luni, 29 octombrie 2018,…

- Realizatorul TV a fost reclamat de scriitor in anul 2016, dupa ce Badea l-a jignit intr-una dintre edițiile emisiunii „In gura presei”. Sentința data de Tribunalul București este definitiva. „Obliga pe parati in solidar sa plateasca reclamantului suma de 25000 lei cu titlu de despagubiri reprezentand…

- Medicul neonatolog care era de garda in ziua cand un bebelus nascut prematur la Spitalul Municipal Campina a fost incinerat a demisionat, iar medicul ginecolog de serviciu nu mai poate desfasura niciun fel de activitate medicala in spital, pana la finalizarea anchetei interne.

- Spitalul Municipal Campina este implicat intr-un scandal fara precedent. Politistii si procurorii ancheteaza o moarte suspecta care s-a petrecut in incinta sectiei de neonatologie. Ancheta autoritatilor a fost declansata la sesizarea managerului unitatii medicale.

- Spitalul pentru Copii ”Sf.Maria” din Iași pregatește primul compartiment de ingrijiri pliative pediatrice. In prezent, Secția de ingrijiri palitive pediatrice funcționeaza cu doar cateva paturi in timp ce pacienții așteapta zile in șir pana primesc un loc la tratament. La Iași se vor pune bazele primului…

- Evenimentul se desfasoara de joi, 6 septembrie, pana sambata, 8 septembrie, la Hotel International si este organizat cu ocazia implinirii a 18 ani de existenta pe care Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi ii va implini anul acesta. „Sesiunile plenare vor aborda…