- La Buzau au fost confirmate primele doua cazuri de gripa, virusul fiind prezent la un bebeluș de doi ani și la adolescenta de 15 ani. Analizele de laborator au confirmat prezența virusului gripal tip A la doi pacienți minori din Buzau. Este vorba despre un bebeluș de doi ani, din Buzau, și depre o adolescenta…

- Numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la sase in acest sezon dupa ce un bebelus a murit in Capitala. Pe 8 ianuarie, bebelusul in varsta de 11 luni a fost adus la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" din Capitala in stare generala extrem de grava, cu insuficienta respiratorie…

- Copilul a ajuns la spitalul judesean din Valcea cu febra mare. Medicii l-au diagnosticat cu laringita si i-au asigurat pe parinti ca se va face bine. Starea de sanatate a copilului s-a agravat si a fost transportat de urgenta la spitalul Marie Curie. Parinții ii acuza pe medicii din Valcea…

- Secția de terapie intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din București este inchisa din cauza lipsei medicilor, iar aceasta situație este prezenta in multe alte localitați din țara. Nici macar majorarile salariale nu au putut sa rezolve criza grava de personal din sistemul medical.…

- Inca doi copii au ajuns miercuri la Spitalul Grigore Alexandrescu Numarul bebelusilor nascuti la Maternitatea Giulesti din Bucuresti si care s-au infectat cu stafilococ auriu a ajuns la 23. Diagnosticul a fost confirmat prin analize de laborator, iar pentru alti patru bebelusi sunt…

- Ancheta epidemiologica in maternitati Conducerea Maternitatii Giulesti din Capitala face o ancheta epidemiologica pentru a stabili daca cei 12 bebelusi nascuti acolo si care, ulterior, au ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu, ar fi fost contaminati în maternitate cu stafilococul auriu,…