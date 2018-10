Bebeluș mort, găsit pe un teren de joacă din Miercurea Ciuc. Un copil a făcut macabra descoperire O fetita de 9 ani a gasit un bebeluș mort, pe un teren de joaca din Miercurea Ciuc, județul Harghita. Firavul trup fara suflet fusese abandonat pe jos, langa o banca, acoperit cu materiale textile. Oamenii din zona sunt socati de cele intamplate. Mama fetiței a fost cea care a alertat autoritațile, la 112, dupa ce fetița sa a alertat-o imediat ce a facut macabra descoperire, potrivit Observator TV . Medicii sosiți la fața locului au constatat ca este vorba despre un nou-nascut de sex feminin, mort, iar polițiștii incearca sa o gaseasca pe mama bebelușului. Și mai dramatic este faptul ca s-a stabili… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

