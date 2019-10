Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc sambata seara, in jurul orei locale 20.00, intr-un cartier din Philadelphia. Mama copilului le-a povestit politistilor ca mergea cu masina alaturi de copilul ei, cand a auzit mai multe focuri de arma, potrivit ABCNews. Femeia povesteste ca a condus in continuare cateva sute de…

- Neatenție fatala. Un barbat a fost lovit mortal de un automobil, in timp de traversa neregulamentar strada. Tragedia a avut loc, aseara, in jurul orei 20:00 pe traseul Chisinau-Orhei. Victima, in varsta de 39 de ani, s-a stins din viata pana la sosirea ambulantei.

- Un tanar baut si fara permis de conducere, care conducea un VW Golf in care mai erau inca cinci tineri, printre ei si sora sa, a refuzat sa opreasca la semnalul agentilor de politie, chiar si dupa ce acestia l-au somat si au tras un foc de arma in plan vertical. Urmarea a fost ca politistii au tras…

- Soferul care a omorat copila de opt ani din Manzatesti, comuna Ungheni, a fugit de la locul accidentului de frica. Cel putin asta le-a spus el politistilor dupa ce a fost prins la cativa kilometri de locul unde a produs accidentul. Tragedia a avut loc miercuri seara, in jurul orei 18.30. Ioana, o copila…

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat sentinta definitiva in cazul unui sofer care a abandonat o autoutilitara pe DN1, la limita dintre judetele Sibiu si Alba, iar in urma accidentului un sofer de TIR a murit.

- Un barbat a fost gasit inconstient, marti dimineata, in fata portii unei case din Magurele, judetul Ilfov. Femeia care l-a gasit a iesit afara dupa ce a auzit doua focuri de arma. Chemate la fata locului, echipajele de interventie nu au mai putut face nimic decat sa constate decesul barbatului, iar…

- Conform polițiștilor constanțeni ”Un barbat a condus un autoturism pe DN 38, dinspre Agigea catre Negru Voda, iar la kilometrul 41+200 ar fi pierdut controlul direcției de mers, a parasit carosabilul și a intrat in coliziune cu un copac de pe marginea drumului. In urma accidentului, un barbat a murit,…