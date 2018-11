Stiri pe aceeasi tema

- A furat un automobil, dar n-a ajuns prea departe cu el. Aventura s-a incheiat la Inspectorat. Este isprava unui minor in varsta de 12 ani, care este suspectat ca a furat o masina.Incidentul a avut loc ieri, in localitatea Costesti, raionul Ialoveni.

- Un barbat a murit si altul este internat in spital dupa ce amandoi au fost loviti de un al treilea barbat, cu un obiect intepator, in noaptea de vineri spre sambata. Incidentul a avut loc in zona garii din municipiul Slatina, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ…

- Tragedie in județul Vrancea. Un tanar de 22 de ani a murit dupa ce s-a urcat pe un vagon de marfa sa-și faca un selfie impreuna cu un prieten. Baiatul a murit electrocutat, iar insoțitorul sau a supraviețuit, dar a suferit arsuri. Incidentul s-a produs in gara Focșani, miercuri in jurul orei 3.50. Un…

- Un șofer de autobuz din India a fost suspendat din funcție, dupa ce a lasat o maimuța „sa conduca”. Deși niciunul dintre cei 30 de pasageri din autobuz nu s-au plans de acest moment, conducerea companiei...

- Spitalul Municipal Campina este implicat intr-un scandal fara precedent. Politistii si procurorii ancheteaza o moarte suspecta care s-a petrecut in incinta sectiei de neonatologie. Ancheta autoritatilor a fost declansata la sesizarea managerului unitatii medicale.

- Prezentatoarea BBC Rachael Bland, in varsta de 40 de ani, a pierdut lupta cu boala. Recent, jurnalista a emotionat mii de oameni dupa ce a dezvaluit ca mai are doar cateva zile de trait, dupa o lupta lunga cu cancerul, si a povestit care sunt ultimele lucruri pe care le va face pentru fiul sau. Sotul…

- Un barbat care conducea o motocicleta si-a pierdut viata, ieri, in urma unui accident petrecut pe drumul care leaga Deva de Timisoara. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 15:10, pe DN7, la iesirea din localitatea Lesnic, inspre Ilia. Conform glasul-hd.ro, motociclistul in varsta de 63 de ani, din…

- Un accident cumplit s-a petrecut in cursul zilei de joi. Sapte persoane si-au pierdut viata, dupa ce un camion a patrus pe contrasens si a izbit frontal un autocar. Incidentul s-a petrecut in statul New Mexico, din Statele Unite.