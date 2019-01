Bebe Rexha, refuzată de designeri pentru că este „prea mare” Bebe Rexha nu știe cu ce se va imbraca la gala premiilor Grammy din acest an, unde a primit doua nominalizari. Și nu pentru ca ar fi prea pretențioasa, ci din cauza designerilor, care refuza sa ii creeze o rochie. Mulți designeri au refuzat sa ii creeze cantareței o rochie mulata pe corp din cauza formelor sale, susținand ca este „prea mare”. Totuși, Bebe Rexha spune ca poarta marimea 38 și nu ințelege de ce marii designeri fug de aceasta marime. Artista a postat pe Instagram un video in care iși exprima nemulțumirea fața de aceasta situație. „Daca nu va place stilul meu vestimentar sau muzica… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

