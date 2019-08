Bebe Rexha a impartașit un mesaj puternic despre ageism in industria muzicala dupa ce a fost descrisa „prea batrana” de catre un producator sexist. La inceputul saptamanii, cantareața, in varsta de 29 de ani, a distribuit o fotografie in alb-negru cu ea insași pozand in lenjerie, pe Instagram. Rexha a dezvaluit și ca i s-a... Read More Post-ul Bebe Rexha il critica pe producatorul de muzica sexist care a spus ca este „prea batrana pentru a fi sexy” apare prima data in TaBu .