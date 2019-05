Beatificați de Papa. Cardianlul Iuliu Hossu: ”Puteam pipăi toate oasele. Am trăit foamea” Duminica 2 iunie 2019, Sfantul Parinte Papa Francisc ii va beatifica pe cei șapte episcopi romani greco-catolici uciși din ura fața de credința in diferite locuri din Romania intre anii 1950 – 1970. Cu aceasta ocazie Papa Francisc ii va intalni pe credincioșii greco-catolici și va celebra Sfanta Liturghie pe Campia Libertații din Blaj. Cine a fost Episcopul Iuliu Hossu Cine a fost Episcopul Iuliu Hossu Iuliu Hossu s-a nascut la 31.01.1885 la Milașu Mare (azi Milaș, jud. Bistrița-Nasaud). Intre 1892 și 1896, a frecventat școala elementara confesionala din satul natal. A urmat studiile secundare pana in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

