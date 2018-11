Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți conducatori auto au fost depistați de catre polițiști, in trafic, fara a poseda permis de conducere și cu alcoolemie La data de 14 noiembrie 2018, in jurul orei 14.30, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp ce actionau pe raza localitatii Vurpar, l-au depistat pe un barbat…

- Un tanar de 18 ani este cercetat pentru furt in scop de folosinta si conducere a unui vehicul fara permis de conducere, dupa ce a fost surprins in trafic de politistii rutieri, desi nu avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

- Un barbat cu alcoolemie uriasa, de 2,10 mg/l alcool pur in aerul expirat, si fara permis de conducere s-a izbit duminica seara intr-un gard cu o autoutilitara.La ora 18.52, patrula de siguranța publica din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești a fost sesizata prin 112 de catre un barbat de 37 ...

- Un șofer cu o alcoolemie record de 2,10 mg/l alcool pur in aerul expirat și fara permis s-a ales cu dosar penal dupa ce a intrat cu mașina intr-un gard. Potrivit Poliției Suceava, duminica, in jurul orei 18:50, patrula de siguranța publica din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești a fost sesizata…

- Un individ care s-a urcat la volan desi nu are permis de conducere si mai era si in stare avansata de ebrietate, conditii in care a fost implicat intr-un accident, la Berchisesti, a ajuns in arestul politiei judetene, retinut pentru 24 de ore. Masura a fost luata luni, 24 septembrie, desi ...

- Mai mulți conducatori auto au fost depistați de catre polițiști, in trafic, fara a poseda permis de conducere și cu alcoolemie. Unul dintre ei, un minor de 15 an. La data de 23 septembrie 2018, in jurul orei 04.20, politistii rutieri din Alba Iulia, in timp ce actionau pe DJ 107, pe raza localitatii…

- Un barbat de 50 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si conducere fara permis, dupa ce a fost surprins de politistii rutieri la volanul unui autovehicul, desi nu avea permis de conducere.

- Tamponarea a avut loc miercuri seara, in jurul orei 17.30. „Politisti de la Sectia Rurala Iasi au gasit un autoturism pe un teren cu vegetatie, la marginea unui drum din apropierea comunei Barnova. Autoturismul nu avea numere de inmatriculare. In urma cercetarilor, s-a constatat ca in apropierea locului…