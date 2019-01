Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Arges au inceput o ancheta dupa ce o masina a ars ca o torta, in noaptea de Revelion. Proprietarul tocmai plecase de acasa dupa o cearta cu sotia, iar politistii incearca sa afle daca barbatul a dat foc masinii intentionat.

- Un barbat din Flamanzi, județul Botoșani, care obișnuia sa bea, a facut greșeala de a veni turmentat acasa și in ziua de Ajun. Soția n-a mai rezistat și i-a aplicat o corecție zdravana. Femeia a folosit pe post de arma un obiect casnic pe care toata lumea il are in casa, dar la care, probabil, nimeni…

- Un barbat de 67 de ani, din comuna George Enescu, județul Botoșani, a murit, sambata dimineața, in locuința sa care a fost cuprinsa de flacari. Din cauza incendiului, acoperișul casei s-a prabușit informeaza mediafax.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Botoșani, Dorina Lupu, incendiul a…

- Un barbat de 70 de ani, din Todireni, județul Botoșani, a murit, in timpul nopții de vineri spre sambata, in locuința sa, care a luat foc, cel mai probabil din cauza jarului cazut din soba. Potrivit reprezentanților ISU Botoșani, incendiul a izbucnit in noaptea de vineri spre sambata, intr-o locuința…

- Un barbat din comuna Prajeni este cercetat penal pentru distrugere dupa ce, miercuri seara, a dat foc locuintei in care locuia cu sotia sa, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Maria Carp, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, in momentul…

- Un barbat in varsta de 42 de ani din Slobozia Ciorasti a fost gasit mort in locuinta, marti, acesta luandu-si viata dupa ce sotia si cei sapte copii au plecat de acasa, satui de violentele suferite, scrie Agerpres."Astazi (marti), la ora 08,00, am fost sesizati prin SNUAU 112 cu privire la…

- Un barbat din Botoșani, in varsta de 48 de ani, a ajuns de urgența la spital, dupa ce a fost batut crunt de nevasta, cu ciocanul de șnițele. Fiul celor doi a intervenit și a oprit atacul violent. Soțul femeii a ajuns de urgența la spital. Femeia, care facea mancare, a pus mana pe un ciocan de batut…

- Un barbat de 38 de ani, din localitate Sendriceni, a fost retinut, joi, de politisti, dupa ce ar fi incendiat intentionat peste 250 de tone de furaje. Potrivit politistilor, barbatul, care este acuzat de distrugere, a dat foc furajelor dintr-o gospodarie din satul Carasa - comuna Corlateni, unde…