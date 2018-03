Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc, vineri dimineața, în jurul orei 09.30, pe strada Crângului, din Dej.Dinprimele informații se pare ca șoferul unui autoturism marca Volkswagen, îndreptându-se catre Bungar, ar fi acroșat un numar de trei mașini parcate pe dreapta…

- Un barbat de 34 de ani a murit pe loc, iar alte doua persoane sunt in coma dupa ce tanarul de 21 de ani a intrat pe contrasens. Pana la sosirea echipelor de descarcerare, soferii aflati in trafic au incercat sa ajute victimele. Tragedia s-a petrecut pe drumul National 2F, la iesirea din municipiul…

- Un barbat de 35 de ani a fost internat in spital dupa ce a adormit l-a volan si nu a mai putut controla masina. In rezultat, automobilul s-a ciocnit violent de un copac. Accidentul rutier s-a petrecut in dimineata zilei de miercuri, 14 martie, in satul Pelinia, Drochia.

- Noi detalii ies la iveala in cazul lui Alexandru Tutulica, tanarul care a fost aruncat duminica, 11 martie, dintr-o masina in centrul Pitestiului si care a decedat din cauza unei asfixii prin edem pulmonar acut. Tanarul ar fi fumat dintr-o tigara de marijuana in masina, dupa cum a declarat la audieri…

- Un șofer din comuna Fratauții Vechi, in varsta de 37 de ani, care nu a oprit la semnalele polițiștilor s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a urcat la volan baut și fara a avea permis. Vineri la amiaza, in timp ce acționa pe raza comunei Fratauții Noi, o patrula de poliție a efectuat semnalul […]

- Barbatul decedat era pasager intr-o masina condusa de o femeie de 63 ani, domiciliata in localitatea bistriteana Susenii Bargaului, care, din primele date, a pierdut controlul asupra volanului si a patruns pe contrasens, unde a lovit un microbuz in care se aflau doi adulti si doi copii.In…

- Accident mortal la Viile, noaptea trecuta. O tanara de 19 ani, pasagera intr-o masina, a murit, iar soferul masinii, care era baut, a fost ranit. Desi la fata locului a intervenit un echipaj al SAJ Galati tanara nu a mai putut fi resuscitata. ”Din primele cercetari a reiesit ca un barbat de 23 de ani,…

- Un șofer de 27 de ani din Stulpicani s-a ales cu un dosar penal dupa ce a condus baut și a intrat, cu mașina pe care o conducea, intr-o autoutilitara care se deplasa regulamentar.Accidentul a avut loc joi dupa-amiaza pe DJ 177B, in interiorul localitații Stulpicani. In timp ce conducea autoturismul…

- Vremea rea din aceste zile a generat și incidente in trafic. Un microbuz cu 40 de elevi a alunecat intr-un sant in aceasta dimineata, pe DJ 674 Negomir – Rovinari. Potrivit Politiei Gorj, soferul ajunsese in comuna Farcasesti, iar intr-o curba nu a adaptat viteza la conditiile de drum acoperit cu zapada.…

- Un barbat de 31 de ani s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui vehicul fara permis si sub influenta alcoolului dupa ce politistii au stabilit ca acesta a pierdut controlul autovehiculului pe care il conducea, pe fondul consumului de alcool si a lipsei de experienta la volan, si a intrat intr-un…

- Un grav accident rutier s-a petrecut, duminica seara, puțin dupa ora 19.00, pe Drumul Național 75, la kilometrul 95, pe raza localitații Valea Lupșii, care aparține de comuna Lupșa. O femeie de 37 de ani, care se deplasa pe margina șoselei, a fost aroșata de un autoturism și a decedat la scurt timp.…

- Un tanar de 28 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului, in conditiile in care a pierdut controlul masinii pe care o conducea si a intrat cu aceasta intr-un parapet de pe marginea drumului.

- Incidentul s-a petrecut in urma cu puțin timp pe bulevardul I. C. Bratianu din Pitești. Un barbat in varsta de 40 de ani din Pitești se deplasa pe strada principala intr-un scuter electric destinat persoanelor cu handicap cand a fost acroșat de o mașina care ieșea de pe strada Crinului. Șoferul are…

- Un TIR s-a rasturnat, joi, peste o masina cu butelii la intrarea intr-o localitate din judetul Constanta, pompierii intervenind la fata locului pentru a asigura masurile de protectie impotriva incendiilor. Nicio persoana nu a fost ranita, dar DN 2A este blocat. Un accident rutier spectaculos…

- A fost panica in aceasta dimineața in centrul municipiului Targu-Jiu, dupa ce un autoturism aparținand unei firme de servicii energetice a luat foc in mers in apropiere de Piața Centrala. Traficul rutier in zona a fost ingreunat mai bine de o jumatate de ora pana cand pompierii au reușit sa lichideze…

- Șoferul unei ambulanțe private a ucis o femeie, pe trecerea de pietoni, dupa ce a condus baut in București. Izbita in plin pe trecerea de pietoni, victima nu a avut nicio șansa. Fiica ei, care o insoțea, a fost transportata in stare grava la Spitalul Universitar. Cu toate acestea, polițiștii au decis…

- Soferul implicat in accidentul rutier petrecut luni seara, in Capitala, este politist local. Masina pe care o conducea s-a rasturnat, dupa ce a lovit patru autovehicule parcate. Ulterior, acesta a fost suspendat din functie, dupa cum au anuntat reprezentantii autoritatilor locale.

- Accident rutier grav in Mureș, sambata dimineața. Trei persoane au murit dupa ce mașina in care s-a aflat s-a izbit puternic de un TIR. Accidentul s-a produs sambata dimineata, pe Drumul European 60, intre localitatile Vanatori si Mureni. Șoferul unei masini a pierdut controlul volanului, a patruns…

- Ieri, 8 februarie, in jurul orei 12:30, politisti din cadrul Politiei Municipiului Gherla, au fost sesizati prin SNUAU 112 despre faptul ca a fost furat un autoturism si conducatorul auto se indreapta inspre Cluj-Napoca. La scurt timp de la apel, autoturismul in cauza, a fost depistat si oprit in trafic…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri seara, un tânar care a fost implicat într-un accident rutier, dupa ce s-a urcat beat la volan și fara a avea permis de conducere.”La data de 07.02.2018, în jurul orei 23:00, politisti din cadrul Politiei municipiului…

- Mai mult, in zona exista un indicator rutier prin care se interzice staționarea, iar șoferii sunt avertizați ca mașinile le vor fi ridicate de acolo. Soferul nu pare sa fie impresionat de indicatoare și nici de faptul ca vin mașini de pe contrasens. Abia in momentul in care iși da seama ca…

- Barbatul in varsta de 30 de ani a fost initial retinut pentru 24 de ore, ulterior judecatorii au decis sa-l lase in libertate. Acesta a urcat la volan in stare de ebrietate, cu o alcoolemie 0,57 la mie in aerul expirat, dupa a accidentat mortal un pieton de pe trotuar. Imediat ce a fost pus…

- Șoferul care s-a urcat drogat la volan și a provocat un accident rutier va ramane in arest timp de 30 de zile. Decizia a fost luata de magistrații bucureșteni. Șoferul care s-a urcat drogat la volan și a provocat un accident in Capitala va ramane in arest timp de 30 de zile. Decizia a fost luata de…

- Soferul care a provocat accidentul de sambata din centrul Capitalei, unde a lovit cu masina alte trei autoturisme, sotia sa afirmand ca a provocat accidentul cu intentie, intrucat a vrut sa o omoare, a fost retinut pentru tentativa de omor, duminica seara, dupa ce a fost audiat timp de aproximativ sapte…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier, petrecut in centrul Capitalei, in care au fost implicate patru autoturisme, potrivit antena3."La un moment dat, am vazut o masina care facea slalom, celelalte masini lovite se aflau la semafor, nu imi dau seama cum.Avea viteza si la un moment…

- Doua mașini s-au ciocnit in Galați, sambata, iar o femeie de 54 de ani a murit in urma impactului. O femeie a murit, sambata, dupa ce mașina in care se afla a intrat pe contrasens și a lovit un autoturism, pe o strada din Galați. Șoferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani, a…

- La data de 31 ianuarie a.c., in jurul orei 15.00, politistii din Cugir au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs intr-o parcare de pe strada Alexandru Sahia. Politistii au constatat ca un barbat de 59 de ani, din Cugir, in timp ce incerca…

- Soferul turc care conducea ansamblul agabaritic, format dintr-un cap tractor si o semiremorca tip trailer, este si el anchetat de politisti pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului faptei fara incuviintarea organelor de politie.

- La data de 28 ianuarie a.c. in jurul orei 05.30, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj in timp ce actionau pe raza comunei Mihalt, au oprit, pentru control, un autobuz ce era condus de un barbat de 47 de ani, din comuna Mihalt. In autobuz se aflau 25 de pasageri. Soferul acestuia emana miros de […]

- Urmarire mai ceva ca in filme pe un drum judetean din Brasov. Pentru a evita un control care ar fi aratat ca nu are permis si este si beat, un tanar de 31 de ani a incercat sa fuga si a lovit masina Politiei. Soferul de ocazie a fost depistat de politisti aseara. Acestia i-au facut semn sa opreasca,…

- Accidentul a avut loc in localitatea Viisoara, judetul Constanta. La intrarea intr-o curba, soferul unei dintre masini a pierdut controlul volanului si a intrat in plin intr-un alt autoturism. In urma impactului extrem de violent, una dintre masini s-a rasturnat, iar cealalata a fost aruncata pe…

- La data de 25 ianuarie a.c., politistii Biroului Rutier Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 43 de ani, din comuna Ciugud, in timp ce conducea un autoturism, pe DN1, la kilometrul 375, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Un barbat ce s-a urcat la volan cu o alcoolemie de 0,54 mg/l a pierdut controlul asupra masinii, a acrosat un stalp, dupa care s-a rasturnat cu autoturism in sant. In urma accidentului, sotia sa a decedat.

- Șoferul care joi, 18 ianuarie, a lovit intenționat cu mașina o polițista locala pe strada Gabi Dobre din centrul Ploieștiului, a fost reținut pentru 24 de ore, iar astazi va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventiva. Șoferul se numește Razvan Marius Lixandru, este din…

- In data de 18.01.2018, in jurul orelor 12:00, in timp ce se afla in exercitarea atribuțiilor de serviciu, un echipaj al Serviciului Circulație pe Drumurile Publice din cadrul Poliției Locale Ploiești, a depistat pe strada Jurnalist Gabi Dobre, un autovehicul marca Volkswagen Eos, inmatriculat in județul…

- Potrivit oamenilor legii, sirul infractional a inceput in 15 ianuarie, in jurul orei 1.45, cand politistii din Otelu Rosu au fost sesizati, prin 112, despre faptul ca pe DN 68, la Voislova, a avut loc un accident rutier, soldat cu pagube materiale, iar faptasul a parasit locul accidentului.…

- Un accident rutier grav s-a produs, duminica, pe Drumul National 66 A, la iesirea din Uricani. Soferul unei masini in care se mai aflau doi pasageri a pierdut controlul acesteia si s-a prabusit in raul Jiu. Doua dintre victime au murit.

- Procurorul DNA Stoina Eugen a fost implicat intr-un accident de circulație, dupa ce a urcat beat la volan. Accidentul a avut loc astazi, in București, in jurul orei 15.00. Potrivit unui comunicat al DNA, dupa acest incident, procurorul a fost revocat din funcție.

- Șoferul de 16 ani din Bistrita-Nasaud a fost arestat. Tanarul de 16 ani din judetul Bistrita-Nasaud (BN) – care s-a urcat baut la volanul unei camionete, in seara zilei de vineri, 5 ianuarie, si a accidentat sase pietoni de-a lungul DN 17 – a primit duminica, 7 ianuarie, mandat de arestare preventiva…

- Sorin Costea, barbatul din Poieni care a intrat cu mașina intr-o ambulanța, in anul 2007, a fost implicat intr-un nou accident rutier. La fel ca acum 11 ani, Costea era mort de beat la volan susțin surse din ancheta. Diferența dintre accidente este ca acum a fost ranit doar el, dar in urma cu 11 ani…

- Doi barbați de 38, respectiv 42 de ani, din Sibiu, au murit, in timpul nopții de vineri spre sambata, intr-un accident rutier pe Drumul Național 7 – Valea Oltului, dupa ce mașina lor a lovit un tir, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al Poliției Sibiu, Elena Welter, a declarat,…

- Doua autoturisme parcate regulamentar au fost lovite, in cursul aceste seri, la Șugag, de o alta mașina, al carei șofer a pierdut controlul volanului probabil din cauza vitezei. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Alba au declarat presei ca accidentul de sambata seara de pe Valea Sebeșului…

- Aceasta a precizat ca barbatul care a murit se afla in momentul accidentului la volanul masinii care a intrat pe contrasens iar persoana ranita era pasager in acelasi autoturism. "Un barbat de 31 de ani, din Ramnicu Valcea, a condus un autoturism pe DN7 iar la km 183+800, in comuna Bujoreni,…

- Un accident rutier a avut loc, joi seara, în jurul orei 21.00, pe raza localitații clujene Livada.Un tânar din Cluj-Napoca, aflat la volanul unui autoturism marca Logan, care circula dinspre Gherla spre Cluj, la un moment dat a scapat mașina de sub control și s-a rasturnat…

- Șoferul unui autoturism a ”zburat” cu mașina de pe carosabil direct pe gardul unei case de pe marginea drumului național. Conducatorul auto a lovit în prima faza un stâlp de iluminat, iar apoi a fost aruncat în afara drumului. ”Șoferul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN17, in zona localitatii Pojorata, judetul Suceava, a avut loc un accident rutier pe sensul de mers Vatra Dornei Campulung Moldovenesc, in care a fost implicat un microbuz de transport persoane.Soferul acestuia a pierdut…