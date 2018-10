Beat la volanul unui buldoexcavator, prin Cluj-Napoca

S-a lansat soundtrack-ul oficial al filmului “Bohemian Rhapsody”

Pentru prima data in istorie, fanii trupei Queen vor putea asculta interpretarile live din cadrul show-ului incredibil pe care l-au oferit in iulie 1985, la Live Aid, cat si inregistrari rare din studio, pe care artistii le ofera in premiera publicului. Toate aceste… [citeste mai departe]