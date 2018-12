Stiri pe aceeasi tema

- O asociatie neguvernamentala din Cluj, Beard Brothers, a cumparat si a livrat o ambulanta SMURD catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Cluj. Masina de interventie, cu dotari de tip C - terapie intensiva mobila - a fost achizitionata cu 97.500 de euro, anunta organizatia.

Administrația Naționala de Meteorologie a emis un avertisment imediat de Cod Galben, privind apariția fenomenului de ceața, in mai multe localitați din județul Cluj, printre care și municipiile Turda...

O avertizare meteo de fenomene imediate afecteaza aproape intreg județul Cluj. Poliția rutiera recomanda prudența la volan pe timp de ceață!

In contextul condițiilor meteorologice extrem de favorabile din ultima perioada, lucrarile de edificare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (C.M.I.D.) in județul Cluj avanseaza in ritm...

Politistii Biroului de Investigatii Criminale Turda cerceteaza un barbat de 21 de ani, din comuna Luna, judetul Cluj, sub aspectul comiterii infractiunii de talharie calificata.

Un incendiu puternic a izbucnit in noaptea de vineri spre sambata la o ferma din judetul Cluj intre Bontida si Rascruci. Incendiul a izbucnit in jurul orei 3 dimineata, la fata locului intervenind...

A șasea ediție a Festivalului Internațional de Stand-Up Comedy promite o saptamana de pomina și ras cu lacrimi la Casa de Cultura a Studenților din Cluj. Grabește-te sa-ți iei bilet!

- Medicul de pe ambulanta SMURD chemata sa intervina in cazul copilului care a murit in weekend la Sanador a spus, joi, ca a facut tot ce a tinut de el pentru a-i salva viata micutului, precizand ca le-a cerut scuze parintilor.