- Asociația Beard Brothers a anunțat ca s-a strans (și chiar depașit) suma necesara achiziționarii celei de a doua ambulanțe pentru SMURD Cluj. Surplusul de bani va fi direcționat catre The Beard Mobile, taxi-ul voluntar pentru p

- Cristian Sabou, tanarul de 27 de ani saltat de mascați miercuri dimineața la Dej, pentru o crima comisa in Marea Britanie in 2013, a fost prezentat joi magistraților din Cluj pentru confirmarea mandatului european de arestare. Intre timp, au inceput sa iasa la iveala și imprejurarile incredibile in…

- Politistii Biroului Rutier Dej au depistat miercuri, 10 iulie, in jurul orei 10,20, un barbat de 23 de ani, din comuna Mintiu Gherlii, judetul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe strada Valcele, din municipiul Dej, desi avea dreptul de a conduce suspendat. In cauza se efectueaza cercetari sub…

- Un pieton a murit dupa ce a fost prins sub roțile unui camion la intersecția de la Primaria municipiului Suceava. „Au intervenit modulul SMURD cu decarcerarea grea și ambulanța B2 și un echipaj de la Ambulanța”, a spus Galeata. Victima a fost extrasa si, din pacate, medicul a constatat decesul acesteia. Raman…

- 13 copii care se aflau intr-o tabara sportiva in stațiunea Borsec au fost preluați, in timpul nopții de vineri spre sambata, de mai multe ambulanțe și duși la spital, cu simptome de toxiinfecție alimentara.Reprezentanții ISU Harghita, copiii au varste cuprinse intre 13 și 15 ani și au simptome…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta a lansat, joi, programul national "Punct de prim ajutor. Fii salvator!", pentru educarea populatiei in acordarea primului ajutor in situatii de urgenta si dotarea unor spatii publice intens tranzitate cu statii mobile de prim ajutor, care pot fi folosite pentru…

- Personalul medical al Penitenciarului Timisoara a intervenit luni, in jurul orei 6,30, pentru acordarea primului ajutor in cazul detinutului Marcel Lepa, care a savarsit un act de suicid prin spanzurare, in grupul sanitar al camerei de detinere, a anuntat purtatorul de cuvant al institutiei, subcomisar…

La data de 22 mai a.c., in jurul orei 20:50, politistii Postului de Politie Comunal Baișoara au depistat un barbat de 56 ani, din comuna Luna, județul Cluj, in timp ce conducea autoturismul pe D.J....