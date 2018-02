Beard Brother porne"te o campanie pentru a cumpĒra o autospecialĒ SMURD, pentru ISU Cluj



Asociația Beard Brothers au anunțat lansarea unei noi inițiative, prin care vor sa ajute Inspectoratul pentru Situații de Urgența Cluj.



Astfel, ONG-ul vrea sa strânga fonduri pentru a achiziționa amulanța noua, care sa îi deserveasca pe clujeni.





&"It's on!



Ladies and gents, azi pornim din nou la drum. La cel mai greu drum de pana acum.



Ce vrem?

Sa achizitionam o ambulanta noua, de tip C, pentru SMURD.



De ce?

Pentru ca ambulantele actuale au un grad ridicat de uzura. Stiai ca durata optima de viata a unei ambulante e de 5 ani?… Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…

Sursa articol si foto: stiridecluj.ro

