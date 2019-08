Bear Grylls, la un pas de moarte

Stiri pe aceeasi tema

- Bear Grylls, fostul prezentator al serialului "Supravietuitorul" de la Discovery, a intrat in șoc anafilactic in urma unei ințepaturi de albina. A fost nevoie de intervenția rapida a medicilor pentru a putea fi salvat. Incidentul a avut loc in timpul filmarilor pentru noua emisiune prezentata de Grylls,…

- In urma cu cațiva ani, Marcel Toader a fost la un pas de moarte dupa ce a suferit un infarct. Marcel Toader, care a incetat din viața in acest weekend, avea mari probleme cu inima. In anul 2012, pe vremea cand forma un cuplu cu prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, Marcel Toader a trecut prin…

- Sute de sanctiuni contraventionale au aplicat politistii rutieri, conducatorilor auto care au fost depistati vorbind la telefonul mobil, in timpul mersului. In perioada 1 ianuarie-30 iunie politistii rutieri au aplicat in total 445 de sanctiuni contraventionale conducatorilor auto care au fost depistati…

- Cazul Alexandrei Macesanu, precedat de cel al Luizei Melencu, adolescentele rapite si ucise la Caracal, a provocat un val imens de revolta fata de autoritatile incompetente care au lasat ca aceste tragedii sa se produca. Parlamentari veniti din mediul civic propun un pachet de masuri care sa impiedice…

- În minutul 25 al partidei, arbitrul Istvan Kovacs a fluierat întreruperea partidei si a permis intrarea ambulantei pe teren pâna la banca tehnica a echipei Dinamo, unde antrenorul Eugen Neagoe era cazut în stare de inconstienta. Tehnicianul a fost suit pe targa si urcat…

- Moarte suspecta intr-o camera de hotel. Vrand sa-și demonstreze virilitatea, un barbat și-a provocat iubita la un „maraton” de amor. In timpul celei de-a șaptea runda, s-a prabușit, fara suflare, peste partenera sa.

- Ciclistul britanic Chris Froome a suferit si o fractura la gât în timpul cazaturii de miercuri, din etapa a patra a Criterium du Dauphin, scrie BBC, conform News.ro.El va fi nevoit sa ramâna în spital timp de sase saptamâni, iar potrivit medicilor va avea nevoie de…

- Un turist german a murit in vacanța, in Thailanda, iar tragedia s-ar fi petrecut in timpul unui joc pentru adulți la care a participat cu o prostituata. Menajerele unei vile de lux in care acesta era cazat l-au gasit gol pușca și fara suflare, cu un detaliu infiorator.