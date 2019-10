Stiri pe aceeasi tema

- O super masina care costa un milion si jumatate de dolari, una dintre cele mai scumpe din lume, este vedeta acestui an a Salonului Auto Bucuresti. Sunt insa si preturi pentru. pamanteni. Masini de oras care pornesc de la 7.500 de euro dar si multe oferte la programul Rabla.

- N-a fost sa fie! Miley Cyrus si Liam Hemsworth s-au despartit dupa numai 229 de zile de casatorie. Ea recunoaste ca e lesbiana si a fugit de acasa cu o femeie. El a dat divort imediat ce a aflat, noteaza click.ro. Britney Spears si Jason Alexander, mariaj de 55 de ore. Spre marea surpriza a […]

- Un accident de circulație a avut loc azi, la pranz, in județul Satu Mare. Un autoturism a ajuns pur și simplu sub remorca unui TIR. Pompierii de la ISU Satu Mare au fost, astfel, solicitați sa intervina pentru descarcerarea și extragerea unei victime rezultate in urma unui accident rutier produs astazi,…

- Fructele sunt foarte importante in alimentatia fiecarei persoane, deoarece acestea furnizeaza organismului nutrienții necesari. De asemenea, acestea contin putine calorii, fiind folosite in diete.

- Faima face lucruri ciudate oamenilor. Vedetele de la Hollywood se intrec in a alege nume ridicole pentru copiii lor, insa de cele mai multe ori țin cont de semnificația acestora. Cele mai multe vedete vor un nume special, unic, pentru copilul lor. Dar, de cele mai multe ori aleg un nume total lipsit…

- A devenit faimoasa peste noapte datorita operei sale de arta! Este vorba de o stilista din Macedonia de Nord care a creat din parul ramas de clienti portrete uimitoare cu chipul vedetelor de la Hollywood. Primul ei portret a fost dedicat, insa, marelui jucator de tenis Novak Djokovic.

- Pecheziția locuinței lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimei din Caracal a inceput dupa aproximativ trei ore de la momentul in care s-a obținut autorizația, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din ancheta.Surse judiciare au declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, ca autorizația…

- Mai mulți angajați ai Societații Comerciale de Reparații Locomotive Iași au intrat, luni dimineața, in greva japoneza. Aceștia sunt nemulțumiți de modul in care decurg negocierile pentru un nou Contract Colectiv de Munca și de salariile pe care le primesc, potrivit Mediafax.Conflictul de munca…