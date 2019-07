„Bea apă din toaletă dacă ți-e sete!” „Generozitatea” ofițerilor americani la frontieră Ofiterii vamali ai SUA le-au spus migrantilor retinuti ca pot bea apa din toalete, au acuzat democrații din Congresul american dupa ce au vizitat centre de detentie din Texas, la granita cu Mexicul. Mai mulți membri ai Congresului ―for care supervizeaza agentia care se ocupa cu protejarea granitelor si aproba bugetul alocat in acest sens― au vizitat centrele pentru […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Ofiterii vamali americani le-au spus migrantilor retinuti ca pot bea apa din toalete, au informat membri democrati ai Congresului dupa ce au vizitat centre de detentie din Texas, la granita cu Mexicul, relateaza Quartz.

- Membrii Congresului s-au intalnit cu o femeie retinuta care le-a spus ca ofiterii vamali i-au sugerat sa bea apa din toaleta daca ii este sete, conform celor doua membre ale Congresului Alexandria Ocasio-Cortez si Judy Chu.

