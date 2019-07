Stiri pe aceeasi tema

- Jean-Francois Bohnert a anuntat ca ramane candidat pentru postul de procuror-sef al Uniunii Europene, dand de inteles ca o retragere ar vicia chiar procedura. Asta, cu toate ca presedintele Iohannis a anuntat ca presedintele Macron l-a asigurat ca va retrage candidatura lui Bohnert. "In…

- Eurodeputatul Traian Basescu a cerut din nou, miercuri, in Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului European, sa i se ofere Republicii Moldova o perspectiva de aderare la UE. „Bun venit delegatiei Republicii Moldova. As vrea sa subliniez un lucru: de 30 ani, Republica Moldova se bucura de asistenta…

- Asociatia Telefonul Copilului, organizatie non-guvernamentala, non-profit, care apara de 17 ani drepturile copilului si ale familiei, continua demersurile in vederea adoptarii de catre factorii de decizie a unor politici publice anti-bullying in scoli. In acest scop lanseaza petitia online "Fara frica,…

- "Eu constat aici, poate dupa aceea discutam cu AEP, ca desi ne imputinam natural, asa cum ne-ati spus, la referendumul din 2012 erau pe liste 18,2 milioane, iar la referendumul din 2019 suntem 18,9 milioane. Adica sunt cu 700.000 mai multi inscrisi pe listele electorale, desi ne spuneti ca din cauza…

- Pana in 2021 vor fi interzise in UE, farfuriile, tacamurile de unica folosinta din plastic, precum si paiele, betele pentru baloane si betisoarele pentru urechi, conform noilor norme privind materialele plastice de unica folosinta adoptate de catre Consiliul UE. Consiliul a adoptat ieri o directiva…

- Pachetul aduce modificari care consolideaza pozitiile de capital si de lichiditate ale bancilor si intareste cadrul de redresare si de rezolutie a bancilor aflate in dificultate (Directiva 2014/59/UE si Regulamentul nr. 806/2014)."Astazi am adoptat un element central al agendei de reforma…

- Marcand implinirea a 70 de ani de relații diplomatice neintrerupte și a 15 ani de Parteneriat Amplu de Prietenie și Cooperare intre Romania și Republica Populara Chineza, domnul deputat Sorin Lazar, presedintelele Comisiei pentru buget, finante si banci, impreuna cu alti deputati membri ai comisiei,…

- Romania se afla in infringement din 18 aprilie 2019, deoarece nu a aplicat in termenul stabilit Directiva europeana 55/2014 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice. Aceasta prevede ca statul trebuie sa asigure posibilitatea...