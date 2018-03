Be EU. Raport european privind libertatea presei

Stiri pe aceeasi tema

- UDMR a organizat, joi, la Bruxelles, sedinta grupului parlamentar, la care a fost invitat secretarul general al PPE, Antonio Lopez-Isturiz White. Au fost discutate ultimele evolutii ale situatiei privind reinfiintarea Liceului Romano-Catolic din Targu Mures, in special decizia CCR de luni, prin care…

- Mario Vargas Llosa, scriitorul laureat cu premiul Nobel, a provocat revolta in Mexic dupa ce a spus ca uciderea a peste 100 de jurnalisti din ultimul deceniu s-a datorat extinderii libertatii presei, scrie The Guardian .

- Parlamentarii din Comisia pentru legile justitiei au dat marti raport de admitere, in ansamblu, pentru legile 303/2004 si 317/2004 privind Statutul magistratilor, respectiv pentru functionarea si organizarea CSM.

- Potrivit unor dezvaluiri recente, compania Cambrigde Analytica, detinuta la acea vreme de Steve Bannon, ar fi utilizat in mod ilegal profilurile Facebook a mai multor utilizatori, in scopul de a ajuta la influentarea rezultatelor alegerilor din SUA 2016 si ale referendumului privind Brexit.Tajani…

- La întâlnirea cu femei antreprenor de succes din Europa, au participat din partea A.F.A.: Mihaela Rus, președinte, Pierina Vintila, vicepreședinte, Monica Dragu-Covriga și Mirela Mazurec. Mihaela Rus, CEO Vitrina Advertising și președinte al A.F.A. Cluj, a fost invitata…

- CURS BNR, 13 martie 2018. Leul, RAPORT cu EURO - DOLAR - LIRA - FRANC ELVEȚIAN. Cursul Bancii Naționale a Romaniei (BNR) a comunicat cursul de schimb valutar din 13 martie 2018, valabil pentru tranzacțiile din 14 martie 2018.

- Acesta organizeaza, la Strasbourg, pe data de 12 martie, un eveniment de sarbatorire a unui edict ce nu reprezinta, sub nicio forma, Romania, trecutul ei unitar sau perspectivele ei moderne și europene - așa considera umanista. "In urma cu 450 de ani, in ianuarie 1568, Parlamentul Transilvaniei…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a explicat, la Adevarul Live, de ce s-au opus alesii romani din Parlamentul European ca Polonia sa fie sanctionata pentru derapajele din Justitiei si a subliniat ca Guvernul Dancila este cel mai prost cabinet pe care putea sa-l aiba Romania. Mai mult, acesta a afirmat…

- China a anuntat luni ca bugetul sau militar, al doilea ca marime din lume dupa cel al SUA, va fi majorat cu 8,1% in 2018, un ritm de crestere superior anului trecut, relateaza AFP. Aceasta rata de crestere, mai ridicata decat in 2017 (+7%), a fost anuntata de guvern intr-un raport dat…

- Conferinta interparlamentara de la Chisinau a atras atentia presei internationale ca: tucson, roanoke, lufkindailynews, voanews, yahoo, kyivpost, dailymail, businessinsider, washingtonpost, abcnews si mobile.nytimes.

- Un steag al Uniunii Europene care a „plecat” de la Parlamentul European din Bruxelles a poposit vineri, 2 martie, la Alba Iulia. Oamenii au ajuns in fața Prefecturii Județului Alba in jurul orei 16.30, iar in jurul orei 17.00 au deschis steagul de peste 10 metri. Drapelul purtat de voluntari iși va…

- Drumuri inzapezite in Cluj-Napoca. Ce raspunde Primaria Cluj-Napoca Reprezentantii Primariei Cluj-Napoca au informat ca pe drumurile din municipiu s-a intervenit inca de ieri dupa amiaza de la ora 17 si 30 de minute. Biroul Mass Media al Primariei Cluj a transmis pentru ZIUA de CLUJ ca se intervine…

- Vicepresedintele Comisiei pentru Educatie si Cultura din Parlamentul European, Mircea Diaconu, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Sighisoara, ca desi in urma cu un an s-a discutat la Bruxelles pe marginea infiintarii unui SMURD al Patrimoniului, pentru interventii specializate…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Anunțul a fost facut in cadrul prezentarii unui Raport privind activitatea manageriala a șefului DNA pentru perioada februarie 2017 - februarie 2018.”DNA nu trebuie sa se confunde cu șeful…

- Elevii care vor lua una sau mai multe note insuficiente la examenele de bacalaureat vor putea sustine probele picate de mai multe ori pe an. Pana cand le vor promova. Pentru examenele repetate vor achita o taxa. Prevederile se regasesc intr-un proiect de modificare a Codului Educatiei, inaintat de catre…

- Presedintele CNCD a precizat ca, deocamdata, Viorica Dancila nu a confirmat ca va veni la audierea la care a fost citata pentru marti: ”Deocamdata, nu a confirmat. Din surse publice stiu ca se deplaseaza la Bruxelles si, in masura in care isi manifesta dorinta sa fie prezenta personal la audieri,…

- in urma unei solicitari a Parlamentului European, Comisia Europeana a demarat un amplu proces de evaluare a avantajelor și dezavantajelor trecerii la ora de vara a țarilor din Uniunea Europeana. Parlamentul European a luat aceasta masura in condițiile in care in atenția acestuia a ajuns o petiție…

- Un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat in Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat si Parlamentul nu poate interveni in procedura de revocare a procurorului-sef al DNA, a declarat vineri, la Slatina, deputatul PSD de Olt Florin Iordache. Intrebat de jurnalisti care ar…

- Un tribunal turc a condamnat vineri - la inchisoare pe viata - trei jurnalisti renuniti, acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat de la 15 iulie 2016. Fratii Ahmet si Mehmet Altan si jurnalista Nazli Ilicak, care neaga orice implicare in puciul esuat, au fost condamnati impreuna cu alti…

- Uniunea Europeana a decis, prin majoritatea voturilor deputaților, ca anul sa nu mai fie împarțit în ora de iarna și ora de vara. Astfel, s-ar putea ca luna viitoare sa nu mai fim nevoiți sa dam ceasul înainte.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca in perioada 20-21 februarie va face o vizita la Bruxelles pentru a se intalni cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker. Aceasta a precizat ca in dezbaterea din Parlamentul European privind situatia justitiei din Romania au fost parlamentari…

- Organizatia Natiunilor Unite ar trebui sa ia in considerare crearea unei forte de circa 20.000 de militari din state din afara NATO si de 4.000 de politisti pentru a solutiona criza din Ucraina, releva un nou raport care va fi prezentat oficialilor occidentali in aceasta saptamana, transmite Reuters.…

- Parlamentarii de la Bruxelles au cerut Comisiei Europene sa realizeze o evaluare ”in profunzime” a avantajelor si dezavantajelor schimbarii orei in mod semestrial si sa prezinte ”daca este necesara” o revizuire a directivei care o organizeaza in cadrul Uniunii Europene, informeaza agenția Reuters.

- "N-am cum sa fiu multumit, in conditiile in care s-a vazut cu ochiul liber (...) faptul ca s-a discutat intr-o maniera absolut politicianista, cu un pretext de continut juridic. (...) Unii s-au exprimat despre legile justitiei fara sa cunoasca nimic din continutul respectivelor legi", a spus Toader,…

- PSD a incercat sa explice europarlamentarilor situatia privind modificarile aduse legilor justitiei, sustinand, intr-un document distribuit in PE, ca nu exista niciun amendament care sa stabileasca vreun grad de dependenta a sistemului judiciar de factorii decizionali politici.

- Parlamentul European (PE) dezbate miercuri, in plenul de la Strasbourg, situatia justitiei din Romania, ca urmare a modificarilor la legile justitiei facute de coalitia PSD-ALDE. Inainte de dezbatere, eudodeputatul PSD Dan Nica le-a trimis colegilor din PE un raport despre „statul mafiot“ din Romania.

- Nemțoaica Ska Keller, initiatoarea dezbaterii din PE privind modificarile aduse justitiei în România, nu îl lasa pe ministrul Tudorel Toader sa se "spele pe mâini" și sa spuna ca toata responsabilitatea pentru

- Liderul eurodeputatilor PSD din cadrul grupului socialistilor europeni, Dan Nica, a transmis miercuri dimineata, catre toti europarlamentarii din actuala legislatura, inainte de dezbaterea ce va avea loc in plenul Parlamentului European de la Strasbourg pe tema legilor justitiei din Romania, un document…

- Ministrul Tudorel Toader nu este lasat sa vorbeasca in plenul Parlamentului European acolo unde va avea loc o discutie tocmai despre justitia din Romania. De altfel, membrii partidului popular european nu au dorit nici sa aiba o discutie cu oficialul roman inaintea plenului, desi Tudorel Toader…

- Parlamentul European dezbate miercuri, in plenul de la Strasbourg, situatia justitiei din Romania ca urmare a modificarilor la legile justitiei facute de coalitia PSD-ALDE. Conform ordinii de zi a sedintei, tema dezbaterii este "Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului…

- Parlamentul European dezbate miercuri situatia Statului de Drept si reforma sistemului judiciar din Romania. Tudorel Toader a avut și are diverse intalniri pe aceasta tema. O dezbatere care, cu siguranța, va fi urmarita cu foarte mult interes, avand in vedere ultimele controverse si…

- Un accident rutier produs in noiembrie 2015 in comuna Lupsa, soldat cu moartea unei persoane, a ajuns dupa doi ani la prima decizie in instanta de judecata. Un tanar in varsta de 26 de ani a fost condamnat la 2 ani si 6 luni de inchisoare, cu suspendare, pentru ucidere din culpa si parasirea locului…

- Miscarea civica Initiativa Romania a trimis tuturor europarlamentarilor, dar si Comisiei Europene un raport privind evenimentele care au avut loc in Romania in ultimul an, in perspectiva dezbaterii care urmeaza sa aiba loc miercuri in PE in legatura cu situatia statului de drept din tara noastra.„Ca…

- Intre posibilii candidati la inlocuirea luxemburghezului in toamna lui 2019, numele francezului Michel Barnier, actualul negociator-sef al Brexitului in numele Uniunii Europene (UE), revine cu insistenta. Candidatura sa a fost avuta in vedere in 2014, insa familia politica a PPE (dreapta, majoritara…

- In mai 1945, ziaristul Pamfil Seicaru era trimis in judecata, in lipsa, pentru crima de a fi contribuit la dezastrul tarii de catre acuzatorii publici ai regimului comunist. Pe parcursul rechizitoriului, anchetatorii il acuza pe acesta de propaganda in favoarea lui Mussolini si Hitler, dar si de primirea…

- In cadrul evenimentului, a luat cuvantul și Monica Macovei care a nu a ratat ocazia pentru a vorbi despre "lichele și hoți", referindu-se la politicienii romani. VEZI ȘI: Chirila, in Parlamentul European cu MACOVEI, CERE mobilizarea Europei pentru a opri CRUCIADA din Romania …

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a constatat, marti, ca Legea pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor este, in ansamblul sau, constitutionala in raport cu criticile formulate. Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES,…

- Pe data de 28 ianuarie 2018, se aniverseaza Ziua Europeana a Protectiei Datelor, care marcheaza implinirea a 37 de ani de la semnarea, la Strasbourg in anul 1981, a Conventiei 108 pentru protectia persoanelor referitor la prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal - primul instrument legal…

- S-au implinit patru ani de la accidentul aviatic din Munții Apuseni in care au murit pilotul Adrian Iovan și studenta Aura Ion. Pregatirea zborului a fost facuta superficial potrivit unui raport al Centrului de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile, iar dosarul de misiune era incomplet,…

- STIRIPESURSE.RO va informa, ieri, asupra faptului ca oficialii de la Bruxelles intenționeaza ca cheme Romania in fața Parlamentului European, din cauza modificarilor la legile justiției. Europarlamentarul Sigfried Mureșan confirma aceasta informație și arata ca Romania va fi chemata la raport in…

- Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan, care a fost propunerea partidului sau pentru functia de prim-ministru la consultarile de miercuri cu presedintele Klaus Iohannis, critica nominalizarea europarlamentarului Viorica Dancila ca premier, din partea PSD, despre care spune ca are "performante slabe"…

- "Romania avea nevoie de un premier din afara coalitiei toxice PSD-ALDE care sa guverneze pentru interesele cetatenilor si pentru prosperitatea tarii. Presedintele a avut o sansa si a decis sa o dea PSD-ului", a declarat presedintele USR, Dan Barna, conform unui comunicat de presa.USR precizeaza…

- ”Este o idee buna sa aduci pe cineva din Parlamentul European”, a opinat Alina Mungiu-Pippidi despre nominalizarea Vioricai Dancila. Mai mult, politologul susține ca președintele Klaus Iohannis nu ar avea de ce sa o respinga pe Viorica Dancila, care este o propunere acceptabila: ”Propunerea…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a dat asigurari marti, la Strasbourg, ca Uniunea Europeana este "in continuare deschisa" la o razgandire a Marii Britanii in privinta Brexit-ului, in contextul in care in ultimele zile a aparut ideea unui al doilea referendum, relateaza AFP. …

- Jurnalista Sorina Matei intervine in forța in scandalul polițistului-pedofil! Jurnalista il acuza pe premierul Mihai Tudose ca nu l-a demis pe Bogdan Despecu de la șefia Poliției Romane, deși acesta i-a recunoscut ca nu stia ce se intampla in institutia pe care o conducea de doi ani. Matei il mai…

- Comisia Europeana a prezentat la 20 decembrie 2017 un raport Parlamentului European si Consiliului European despre functionarea regimului liberalizat de vize in tarile Parteneriatului Estic. Comisia a constatat ca Republica Moldova trebuie nu doar sa continue implementarea reformelor, dar si sa intreprinda…

- 'A lansa acuzatii fara motiv prin intermediul presei nu contribuie la intarirea increderii reciproce si a cooperarii', a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei chineze, Hua Chunying, intrebata fiind despre tweet-ul in care Trump a scris joi ca Beijingul a fost prins 'asupra faptului' vanzand…