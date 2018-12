Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 37/2018 pentru modificarea si completarea OUG 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele…

- Fonduri europene de 23 de miliarde de euro, pentru Romania Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu România are la dispozitie pâna în 2020 aproximativ 23 de miliarde de euro, bani europeni. Sunt bani care nu trebuie dati înapoi, a insistat astazi comisarul…

- Deputatul european Siegfried Mureșan (PPE / PNL) a depus saptamana aceasta un amendament la Raportul interimar al Parlamentului European privind Bugetul multianual al Uniunii Europene post-2020 in care solicita 2 miliarde de euro pentru proiecte și acțiuni privind consolidarea și apararea statului…

- Croația se așteapta sa indeplineasca criteriile tehnice pentru intrarea in Schengen pana la sfarșitul anului și spera sa incheie procesul de aderare pana in 2020, a declarat marți un oficial din cadrul Ministerului de Interne, citat de Reuters. Croația este unul dintre cele șase state membre…

- Croatia se asteapta sa indeplineasca criteriile tehnice pentru aderarea la spatiul Schengen de libera circulatie pana la finalul acestui an si spera sa devina membra in 2020, a afirmat marti Terezija Gras, secretar de stat in Ministerul de Interne croat, transmite Reuters, informeaza Agerpres. Croatia…

- Parlamentul European a adoptat saptamana trecuta o lege care prevede reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu 20% pana in 2025 și cu 40% pana in 2030, comparativ cu limitele stabilite pentru 2021. Modificarile au avut insa nevoie și de un vot majoritar al celor 28 de state membre ale Uniunii Europene,…

- In același timp, Germania, tara cu o puternica industrie auto, a estimat ca stabilirea unor tinte prea ambitioase risca sa dauneze acestei industrii si sa provoace pierderi de locuri de munca, relateaza agentiile Reuters si EFE. Incercand sa impace atat diminuarea poluarii cat si mentinerea…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a cerut marti comunitatii internationale, in special Uniunii Europene, mai multe fonduri pentru refugiatii sirieni aflati in Siria, solicitare ce survine in aceeasi zi in care Comisia pentru buget a Parlamentului European a aprobat taierea a 70 de milioane…