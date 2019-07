Stiri pe aceeasi tema

- Banca Comerciala Romana (BCR) a inregistrat, in primele sase luni din acest an, o pierdere neta de 20,8 milioane de lei (4,4 milioane de euro), cauzata de constituirea unui provizion exceptional legat de activitatea BCR Banca pentru Locuinte. In...

- BCR a inregistrat o pierdere neta de 20,8 milioane lei (4,4 milioane euro) in primul semestru din acest an, ca urmare a constituirii unui provizion exceptional legat de activitatea BCR Banca pentru Locuinte, se arata intr-un comunicat al bancii remis miercuri AGERPRES. Inalta Curte a decis, in luna…

- BCR a inregistrat o pierdere neta de 20,8 milioane lei (4,4 milioane euro) in primul semestru din acest an, ca urmare a constituirii unui provizion exceptional legat de activitatea BCR Banca pentru Locuinte. Înalta Curte a decis, în luna iunie a acestui an, că BCR Banca pentru Locuinţe…

- Pierderea BCR din primul semestru, provocata de constituirea unui provizion exceptional legat de Banca pentru locuinte se ridica la circa 4,4 milioane de euro, a informat BCR. Provizionul a fost constituit in urma deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie luate in urma raportului Curtii de Conturi…

- Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscala a verificat 123 de persoane fizice cu averi mari și au formulat 17 sesizari penale, în primele șase luni din acest an, reiese din datele instituției.Conform sursei citate, valoarea totala a prejudiciilor se ridica la aproape 20,7 milioane…

- ​​Constituirea unui provizion de 230 de milioane de euro de catre BCR Banca pentru Locuințe ca urmare a unei decizii a Înaltei Curți de Justiție a afectat serios rezultatele financiare pe primele 6 luni ale BCR, se arata în comunicatul transmis miercuri de reprezentanții instituției financiare.…

- In perioada similara a anului trecut, compania a inregistrat un profit de 4,673 miliarde dolari. Impactul crizei prin care trece producatorul de aeronave se reflecta in special in datele din al doilea trimestru, cel mai urmarit de Wall Street, cand pierderile au totalizat 2,942 miliarde dolari. Boeing…

- In urma protestelor taximetriștilor, nemulțumiți de faptul ca iși pierdeau clienții in fața companiilor de ride-sharing precum Uber și Taxify, guvernul a adoptat o ordonanța de urgența potrivit careia numai taximetriștii cu licențe valabile vor mai putea desfașura astfel de activitați, excepție facand…