Stiri pe aceeasi tema

- 2018 fara vara in Romania? Acest fenomen straniu nu a mai avut loc din aprilie 1815: „Vom trece printr-o perioada de transformari generale” Anul 2018 ar putea fi un an fara vara, asa cum s-a intamplat si in 1815 dupa eruptia vulcanului Tambora. Aceasta e teoria care circula in ultima vreme pe Internet.…

- ELKO Romania, companie membra a grupului ELKO specializata in distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT, anunța deschiderea primului centru de training local Allied Telesis in Romania. Programul ofera celor interesați, parteneri sau utilizatori finali, posibilitatea de specializare in…

- Dupa doar 3 ani de la deschidere, Immochan investeste 10 milioane de euro pentru a transforma centrul comercial Auchan din cartierul Drumul Taberei intr-o comunitate. Noul centru, care nu va pastra numele hypermarketului, va reuni, pe langa magazine si food-court, un spatiu de biblioteca, un loc de…

- Programul Rabla va fi lansat astazi de Administrația Fondului pentru Mediu care a alocat pentru acest an 133 milioane de lei. Din aceasta suma, 113 milioane de lei vor ajunge la persoane fizice, diferența de 20 de milioane de lei urmând sa fie folosita de firmele care vor sa cumpere mașini noi. …

- Tichetele de masa, cadourile, decontarea transportului, vacanțele in Romania si pensiile private sunt principalele beneficii extrasalariale pe care angajații și le-au ales anul trecut, potrivit unui studiu BenefitOnline.ro, cea mai mare platforma online de beneficii extrasalariale din Romania. In medie,…

- Spotify in Romania costa 4,99 euro pe luna, varianta premium. Cine plateste aceasta suma va primi in schimb cateva funcții bune, cum ar fi acces la muzica la cerere fara reclame, conținut la 320 kbps sau posibilitatea de a descarca melodii pentru ascultare offline.Pe de alta parte, poate…

- eMAG reduceri gradinarit: Daca gradinaritul este printre pasiunile dumneavoastra, magazinul online eMAG va pune la dispoziție astazi o gama larga de reduceri la numeroase produse foarte utile in gospodarie. Daca aveți nevoie de aparate și mașini de gradinarit, puteți consulta intreaga serie…

- Sistemul informatic a luat un avant extraordinar in ultimii ani, insa, paradoxal, instituțiile din Romania nu reușesc nici astazi sa gestioneze... The post Se intampla la Timisoara! In era internetului, caram hartii de la o instituție la alta appeared first on Renasterea banateana .

- Comertul online din Romania se afla intr-un continuu proces de dezvoltare si maturizare, inregistrand, in 2017, o crestere de 40% fata de anul anterior. Cu toate acestea, majoritatea magazinelor din online-ul romanesc inca sunt departe de a fi bine puse la punct, fapt care nu ii afecteaza doar pe antreprenorii…

- Banca Comerciala Romana (BCR) promoveaza o oferta avantajoasa pentru creditul Prima Casa: dobanda de 2% + ROBOR pe o durata de trei luni, avans minim de 5% și comision zero pentru analiza dosarului. In plus, clienții pot beneficia de aprobarea financiara valabila timp de 90 de zile. Daca persoana care…

- Consumul zilnic de gaze a fost de circa 65 de milioane de metri cubi, iar sursele de provenienta au fost productie interna (aproximativ 27-28 de milioane de metri cubi), gaz extras din depozite (circa 14-15 milioane de metri cubi) si importuri, care au ajuns si la 22 de milioane de metri cubi (adica…

- Rezultatele de la testarile PISA plaseaza elevii din Romania pe locul 27 din 72 de tari in privinta capacitatii de intelegere a unui text citit, cu mult sub media celorlalte tari din UE. Aceeasi situatie este valabila si pentru Matematica, iar dascalii explica de ce. Decalajul se mentine si in privinta…

- Proiectul privind Legea pensiilor este finalizat, dar se va lucra la legislatia subsecventa, iar in acest moment se fac simulari pe 3 formule de calcul pentru a vedea care este mai avantajoasa, a declarat luni ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "Proiectul de lege este finalizat, dar facem simulări…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a transmis miercuri prim-ministrului Viorica Dancila, in contextul intrevederii avute la Bruxelles, ca are "multa incredere in sistemul judiciar din Romania" si ca nu este "neaparat foarte…

- Drasos Catalinoiu Gociman, care detine un complex turistic in Delta Dunarii, si Gabriel Iliescu, au investit 130.000 de euro in realizarea unei platforme de prezentare, rezervare si vanzare de sejuri in Delta Dunarii, numita ViziteazaDelta.ro, aceasta fiind prima platforma dedicata acestei…

- UPC Romania, parte a grupului Liberty Global, si-a majorat anul trecut veniturile cu 6,5%, la 734 milioane lei, si a ajuns la pragul de 2,4 milioane abonamente (RGU), inregistrand cresteri pe toate segmentele de business, determinate in principal de extinderea ariei de acoperire a serviciilor si…

- Doua milioane de oameni aflati sub varsta de 25 de ani au incetat sa mai foloseasca platforma de socializare in acest an, potrivit firmei de cercetari eMarketer, scrie jurnalul.ro. Citeste si Irina Loghin, pe Facebook: "Nu am murit, nu am fost otravita, nu am luat niciun virus ucigas din SUA"…

- BRD SocGen a atins la finalul anului trecut 1,4 milioane de conturi de Internet & Mobile Banking, in crestere cu 21% fata de 2016. Cat de repede avanseaza platforma MyBRD Mobile in comparatie cu traditionalul online banking pe desktop? Astfel, numarul de conturi MyBRD Mobile a urcat cu…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate…

- Compania petroliera Chevron trebuie sa achite Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 de dolari in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligatiilor financiare prevazute de Legea...

- Sistemul modern de operatie in domeniul neurochirurgiei si chirurgiei spinale care a fost achizitionat de curand la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi inca asteapta avizele necesare de la Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) pentru a putea fi folosit. „Echipamentele sunt…

- UPC celebreaza anul acesta 25 de ani de prezența pe piața din România și de inovație în tehnologie. Startul campaniei “25 de ani de inovație” este marcat prin lansarea ofertei aniversare: 25% reducere pentru o perioada de 25 de luni pentru pachetele de servicii HAPPY HOME®,…

- „Listata” pe o platforma online de start-upuri in domeniul inovarii financiare, Bitcoin Romania a fost fondata de un fost jucator de poker profesionist si fratele sau specializat in IT, George si Constantin Rotariu. Pe platforma Bitcoin Romania s-au tranzactionat peste 100 de milioane…

- Reprezentantii principalelor publicatii mass-media din Romania, printre care se numara si ziarul Libertatea, s-au intalnit cu staff-ul de conducere al Postei Romane pentru a analiza ce trebuie schimbat astfel incat serviciile de distributie a presei sa fie imbunatatite. Reprezentantii publicatiilor…

- Reprezentantii publicatiilor Evenimentul zilei, Libertatea, Click, Adevarul, Bursa, Cotidianul si Capital au avut o prima intalnire cu conducerea Postei Romane. Agenda discutiilor s-a centrat pe metodele de imbunatatire a distributiei de presa scrisa in Romania, prin intermediul retelei controlate de…

- ♦ Ce au in comun branduri precum Ikea, Zara, Sephora, Yves Rocher si CCC in afara de faptul ca toate sunt businessuri in retail? ♦ Toate au testat initial piata din Romania in sistem de franciza inainte ca grupurile mama sa se convinga de perspectivele locale si sa vina direct ♦ Gigantii internationali…

- Primaria Bistrita a inaugurat vineri o partie de schi pe care s-au cheltuit nu mai putin de 5,5 milioane de euro, asta dupa ce investitia a stat nefolosita doua sezoane, din cauza temperaturilor crescute. Chiar in ziua inaugurarii, un schior a suprins un cablu de la telescaun ce sta sa se rupa.

- Poate ca dragostea este oarba, insa, in zilele noastre are mai multe șanse sa ajunga la doritori, via internet! In ultimul an, traficul site-urilor de matrimoniale a crescut in Romania cu 30 la suta. Jumatate dintre femei și o treime dintre barbați sunt divorțați sau proaspat ieșiți dintr-o relație…

- Piata de accesorii pentru telefoane mobile va creste in acest an cu cel putin 10%, ca volum, fata de anul trecut, in principal ca urmare a cresterii vanzarilor de smartphone-uri, a declarat, pentru News.ro, directorul operational al grupului francez Avenir Telecom, Costin Soare. Piata romaneasca…

- Instituțiile le cer contribuabililor tone de acte, in original și xeroxate, deși in multe cazuri acestea pot fi verificate de funcționari cu un simplu click pe tastatura calculatorului. Cu IT-iști care se numara printre cei mai buni din lume, cu un sistem informatic care a costat zeci de milioane de…

- 10 milioane de telefoane și accesorii mobile, cumparate in Romania in 2017 Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit anul trecut 10 milioane de unitati, potrivit estimarii Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane din Romania. Estimarea ia în calcul…

- Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit anul trecut 10 milioane de unitati, potrivit estimarii Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane, accesorii pentru telefoane mobile si servicii de telecomunicatii din Romania. Estimarea ia in calcul numarul de smartphone-uri…

- Medicii de familie, aceasta tagma aparte in breasla doctorilor, au protestat, din nou, la trecerea dintre ani, incercand, prin amenințarile lor, sa puna presiune pe cei care le pot da mai mulți bani, recte Guvern. Cuvinte precum ”subfinanțare”, ”lipsa bugetului”, ”cheltuieli mari”, intalnite la fiecare…

- "Gata, avem un guvern nou, pus pe repede inainte, la fel ca toata intamplarea cu schimbarea Primului Ministru. Pentru prima data Romania are o femeie in aceasta functie, ceea ce ma face sa ma abtin de la pareri referitoare la performantele economice pe care noul Cabinet le va avea. Din solidaritate.…

- Circumstantele politice in care Romania a cumparat rachete antitanc de 165 de milioane de euro, fara licitatii, sunt dintre cele mai interesante, iar conditiile contractuale impuse de furnizor ne pun...

- Platforma bancara digitala George, dezvoltata de start-up-ul fintech al Erste Group Bank, care inregistreaza aproximativ 1,5 milioane de utilizatori in Austria, reprezentand peste o tremie din totalul utilizatorilor de banking online pe piata austriaca, se va extinde catre toti cei 16 milioane de…

- George, platforma digitala a Erste Group aliniata la noile reglementari PSD2,a fost lansata luni in Slovacia, urmeaza Cehia si Romania. Surse din interiorul Grupului bancar care opereaza cea mai mare banca locala au precizat pentru HotNews.ro ca intrarea lui George in Romania este preconizata pentru…

- Banca Europena pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) va acorda asistenta tehnica pentru consolidarea sectorului de apa si apa uzata din Romania printr-un contract de 2,2 milioane de euro. „Acordul de servicii pentru consolidarea sectorului de apa si apa uzata din Romania” va fi propus pentru finantare…

- Presedintele CNAS, Laurentiu Mihai, a declarat ca, in Romania, se platesc prea putine contributii pentru serviciile medicale pe care cetatenii si le doresc, iar principalul motiv este legat de faptul ca, la noi in tara, sunt cinci milioane de contributori pentru 19 milioane de locuitori.

- Cantitatea de deseuri electronice produse in Romania ajunsese, in 2016, la nivelul de 229.000 de tone la o populatie de aproximativ 20 de milioane de locuitori, arata datele Asociatiei Environ, publicate pe propria pagina de Internet. In acest context, asociatia citeaza un raport intocmit de United…

- Cat caștiga socrul lui Ștefan Banica Jr. Florin Pirva, tatal Laviniei, este functionar public si are un venit anual de 30.022 lei, potrivit declarației de avere publicata pe site-ul institutiei. Conform declaratiei de avere semnata in iunie 2017, si publicata pe site-ul institutiei, barbatul are un…

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate “pe incredere”, in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat, data…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a lui Marin Anton, fost deputat PNL și fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor, acuzat de luare de mita. In dosar este acuzat și Adrian Mihai Ionescu, fost director general adjunct al Direcției de Coordonare și Monitorizare Autostrazi din cadrul…

- In primele 9 luni din 2017, deficitul comercial cu produse agroalimentare s-a majorat cu 79,34%, la 757,34 milioane de euro, in timp ce in perioada similara a anului trecut era de circa 422,27 de milioane de euro. Potrivit datelor MADR, in perioada mentionata au fost importate peste 6,57 milioane…

- Cea mai mare banca din Romania a luat o decizie fara precedent care se va pune in aplicare chiar pe data de 1 ianuarie a noului an.Banca Comerciala Romana, parte a grupului austriac Erste, a facut un anunț care vizeaza absolut toți clienții sai. Aceștia trebuie sa afle asta neaparat pentru…

- E-Distribuție Muntenia a investit anul acesta aproximativ 18 milioane de lei pentru modernizarea a circa 80 de posturi de transformare și puncte de alimentare din Bucuresti si pentru introducerea acestora in sistemul Telecontrol, un pas inainte in crearea unei retele electrice inteligente. In cadrul…