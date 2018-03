Stiri pe aceeasi tema

- Banca Comerciala Romana opreste, la noapte, intre orele 23:00 – 5:00, sistemele informatice care gestioneaza serviciile de Internet si Mobile Banking – Click 24 Banking, respectiv Touch 24 Banking. Potrivit unui comunicat al bancii, vor fi afectate si aparatele multifunctionale si ghiseele automate…

- Zilele trecute, fanii “Exatlon”, reality-show-ul de la Kanal D, au aflat ca Anca Surdu, concurenta din echipa “Faimosilor”, a parasit competitia. Marti, 20 martie, aceasta s-a intors in tara, a ajuns pe aeroporul Otopeni, fiind intampinata de familie, dar si de iubitul acesteia. Click! a aflat ce surprize…

- Telekom Banking, serviciul de finantare implementat anul trecut de Telekom Romania si banca poloneza Alior Bank, a anuntat lansarea produsului prin care clientii, persoane fizice, isi vor putea achizitiona in rate telefoanele mobile in cadrul retelei de magazine de la nivel national.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a purtat, marti, o alta serie de discutii cu sindicalistii pe baza regulamentului de sporuri, precizand ca acestea vor ramane plafonate la 30%, dar ca se vor gasi solutii, chiar daca sindicalistii au anuntat ca nu vor renunta la proteste. „Inca negociem, avem foarte…

- Agresorul, in varsta de 50 de ani, vecin cu propritarul casei care ardea, a considerat ca pompierii nu sunt suficient de rapizi, asa ca a trecut la amenintari si injuraturi, iar la un moment dat chiar l-a lovit pe unul dintre ei cu pumnul in fata. Pompierul si-a continuat treaba, in timp ce…

- Sevilla ar putea scapa de un adversar redutabil, marti, in 16-imile Ligii Campionilor. Paul Pogba este in continuare accidentat si ar putea fi lasat in afara lotului, a anuntat managerul echipei Manchester United, Jose Mourinho. Accidentarea lui Pogba a survenit in timpul ultimului antrenament…

- FCSB a invins Viitorul, 2-1, dar finantatorul trupei ros-albastre a fost nemultumit de prestatia elevilor lui Nicolae Dica. Gigi Becali a anuntat ce se va intampla cu tehnicianul in cazul unui esec cu CFR, derby-ul fiind progamat duminica. "N-are rost sa comentam. Stai sa se termine campionatul.…

- Avem de admirat, A®n aceste zile, la Casa cu Lei, creaE›iile Mirelei Orban AYi ale BiankAƒi Brici Kerekes, prima - asistentAƒ, a doua - angajatAƒ la Trezorerie, care A®E™i respectAƒ cu adevAƒrat timpul liber, pictA¢nd. aEzSAƒ terminAƒm odatAƒ cu peisajele, florile, nudurile E™i portretele! SAƒ ne apucAƒm…

- Cercetatorii de la SETI (un institut de cercetare a semnalelor extraterestre cu sediul în Virginia) au descoperit ca mesajul captat de instalatiile ultraperformante din Porto Rico în 2007 este un zgomot venit de la 3 miliarde de ani lumina. Sunetul bizar FRB 121102 a fost analizat…

- Elevul chinez care și-a capatat porecla de „Ice Boy” (n.r. baiatul inghețat), dupa ce imaginile cu el au devenit virale pe rețelele de soializare, ar putea fi exmatriculat de la noua școala la care a ajuns, dupa mai puțin de o saptamana, relateaza The Straits Times.

- Compania de Transport Public (CTP) Cluj se confrunta zilele acestea cu un caz ieșit din comun, scriu cei de la stiridecluj.ro. O pensionara refuza sa accepte cardul electronic emis de regia autonoma de transport, care ii permite sa circule gratis cu toate mijloacele de transport in comun din oraș.

- Cetațenii deținatori de pașaport vor fi notificați prin SMS inainte de a le expira documentul. Masura a fost luata de Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generala de Pașapoarte, și Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, pentru eficientizarea procesului de eliberare a pașapoartelor.…

- ANRE pregateste modificari si completari ale Standardului de performanța pentru serviciul de distribuție și de sistem a gazelor naturale, aprobat in 2015. Acestea se refera la racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale. Proiectul de ordin vizeaza modificarea și completarea indicatorului…

- Presedintele Xi Jinping continua seria neagra a cenzurii in China. El a interzis recent folosirea literei „n”, dar si a mai multor cuvinte in mediul online. Motivul? In argoul chinez, folosita in mai multe combinatii, litera in cauza poate fi un atac la adresa presedintelui.

- Rezultatele de la testarile PISA plaseaza elevii din Romania pe locul 27 din 72 de tari in privinta capacitatii de intelegere a unui text citit, cu mult sub media celorlalte tari din UE. Aceeasi situatie este valabila si pentru Matematica, iar dascalii explica de ce. Decalajul se mentine si in privinta…

- TP-Link, lider mondial în furnizarea de produse de rețea pentru consum și business, lanseaza la Mobile World Congress 2018 noul sistem Mesh Wi-Fi Whole-Home Deco M6, dar și camera de securitate Kasa Cam KC120 și noi soluții pentru întreprinderi mici și mijlocii (SMB). Deco M6…

- Andreea Mantea nu va mai prezenta emisiunea „Se striga darul!”, de la Kanal D. Colega lui Mihai Mitoșeru a decis ca este cel mai bine sa se retraga, iar motivul este pe deplin ințeles. Andreea Mantea s-a simțit suprasolicitata din cauza faptului ca prezinta doua emisiuni la Kanal D, atat „Se striga…

- Google Search trece incepand de astazi printr-o serie de schimbari, compania fiind nevoita sa elimine doua functii importante. Aceste miscari au fost necesare, intrucat Google a ajuns la o intelegere cu Getty Images, in urma unui proces care acuza ca motorul de cautare aduce prejudicii, intrucat oricine…

- Mihaela Radulescu nu a putut sa isi stapaneasca lacrimile, iar ochii i s-au umezit, dupa ce a auzit o veste extrem de trista. Indurerata, logodnica lui Felix Baumgartner a asternut pe Internet cateva ganduri sensibile, care ii cutremura pe parintii din lumea intreaga. Mesajul vedetei a fost insotit…

- Doua milioane de oameni aflati sub varsta de 25 de ani au incetat sa mai foloseasca platforma de socializare in acest an, potrivit firmei de cercetari eMarketer, scrie jurnalul.ro. Citeste si Irina Loghin, pe Facebook: "Nu am murit, nu am fost otravita, nu am luat niciun virus ucigas din SUA"…

- Liderul Partidului Social Democrat (SPD) din Germania, Martin Schulz, a anuntat vineri ca renunta sa mai devina ministru de externe in viitorul guvern condus de Angela Merkel, cel mai nou episod al turbulentelor politice din aceasta tara, relateaza agentiile internationale de presa. "Renunt…

- Ai telefon cu ANDROID? Te vei ingrozi cand vei citi asta. Iata ce nu ți s-a spus cand l-ai cumparat Un tanar dezvoltator de aplicatii Android, Trevor Eckhart, a descoperit un program spion, implementat in sistemul de operare pentru dispozitive mobile creat de Google, care stie in fiecare moment ce faci…

- Reprezentantii principalelor publicatii mass-media din Romania, printre care se numara si ziarul Libertatea, s-au intalnit cu staff-ul de conducere al Postei Romane pentru a analiza ce trebuie schimbat astfel incat serviciile de distributie a presei sa fie imbunatatite. Reprezentantii publicatiilor…

- Romania ocupa, pentru al doilea an consecutiv, ultimul loc in Indexul European al Consumatorului de Sanatate, cu un sistem medical mai slab decat Bulgaria, dar si decat tari din fosta Iugoslavie, precum Albania, Macedonia sau Muntenegru.

- Drona Mavic Air ar trebui sa fie dezvaluita in cursul zilei de astazi, insa deja au aparut fotografii cu aceasta alaturi de o lista cu capabilitatile sale pe internet. Intr-adevar, avem de a face cu o drona de dimensiuni reduse, cu design pliabil si cu o serie de avantaje chiar si peste modelele mai…

- Aplicatii false de mesagerie instant - precum celebra WhatsApp - sunt utilizate pentru a pirata smarphone-urile militantilor civici, militarilor, avocatilor sau jurnalistilor in peste 20 de tari, printre care si Romania, au avertizat joi mai multi specialisti. Aceste aplicatii "clone", care…

- Fuman Wang, un baiețel in varsta de opt ani din China, a impresionat o lume intreaga, dupa ce o fotografie in care apare cu parul inghețat, dupa ce a a mers kilometri intregi prin ger pentru a ajunge la școala, a fost facuta publica de catre invațatorul lui. Copilul locuișete intr-o zona de munte din…

- "Va spun ca eu voi face exact ce am spus in urma cu cateva luni. Voi candida la prezidentialele din 2019. Cand se va hotari PSD sa tina acel Congres, membrii partidului vor decide, asa cum este firesc. Dar indiferent de acea decizie, eu tot voi candida in 2019. (...) dragi colegi, desi am anuntat…

- Banca Comerciala Romana (BCR) anunta, intr-un comunicat transmis joi, ca transforma 28 de sucursale din intreaga tara in unitati de tip „cashless” care vor derula operatiuni in regim electronic, fara casierii. Reteaua BCR va dispune, astfel, de 41 de sucursale „cashless”, iar numarul acestora…

- E-Distributie Muntenia va intrerupe temporar, joi, alimentarea cu energie electrica in unele zone din Bucuresti si judetul Ilfov, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si...

- Se pare ca vedeta de televiziune Catrinel Sandu era inșelata de soțul ei de doi ani. Gabriel Trifu avea o viața dubla, acesta amorezandu-se de o alta femeie, o americanca, cu care a avut o relație in paralel in ultimii doi ani. Potrivit unor surse citate de Click, Catrinel Sandu a aflat despre…

- Banca Comerciala Romana, parte a grupului austriac Erste, a facut un anunt foarte important care vizeaza absolut toti clientii institutiei bancare. Acestia trebuie sa afle asta neaparat pentru a nu intra in panica daca au nevoie sa scoata bani de la bancomate sau sa faca tranzactii urgente! BCR va intrerupe…

- Banca Comerciala Romana va intrerupe sistemul informatic pentru lucrari de mentenanța. Clienții nu vor putea folosi serviciile bancii, inclusiv cardurile, dupa ora 03:30 a zilei de 1 ianuarie. „Ca urmare a unor lucrari de imbunatațire a sistemului informatic, serviciile 24 Banking BCR (Click, Touch24…