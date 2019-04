BCR majoreaza mai multe comisioane. Iata care sunt acestea

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul venezuelean a anuntat, duminica, reducerea duratei zilei de lucru si suspendarea cursurilor in scoli, din cauza numeroaselor pene de curent din intreaga tara. Ziua de lucru in companiile private si in administratii se va incheia la orele 14:00, a declarat ministrul Comunicatiilor,…

- Ambitia primarilor bucuresteni de a infiinta companii proprii si de a pune monopol pe contracte duce la situatii in care totul se face dupa ureche, in dispretul legii si al cetatenilor. In septembrie 2018, Primaria Sectorului 3 si-a infiintat propria directie de salubritate si a preluat atributiile…

- WC-urile din curte au ajuns sa fie interzise acolo unde exista canalizare. Conform unei circulare a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) trimisa catre primarii, cei care refuza sa se branseze la canalizare vor fi amendati. Bineinteles, ca acest lucru se aplica in localitatile…

- Noile reguli pentru programul Rabla reprezinta un pericol pentru viitorul acestuia, conditiile fiind destul de stricte pentru cei care vor sa isi dea masinile vechi la schimb pentru un voucher cu ajutorul caruia pot achiziona un autoturism nou. Una dintre noile reguli presupune ca detinatorul…

- Erste Group, cel mai important grup financiar din Romania, din care face parte si Banca Comerciala Romana (BCR), considera ca Guvernul se bazeaza in continuare pe o suprataxare a bancilor, dar si pe modificarea Pilonului 2 de pensii private, cand raporteaza in proiectul de buget o crestere a veniturilor…

- Euro se vinde, joi, si cu peste 4,85 lei la bancile comerciale din Romania, iar, pe piata interbancara, a ramas peste nivelul de 4,76 lei. La cele mai mari banci comerciale din Romania, euro se vinde, joi, si cu peste 4,85 lei. Astfel, Banca Comerciala Romana (BCR) vinde euro cu…

- Euro se vinde si cu aproape 4,83 lei la unele banci comerciale din Romania, iar pe piata interbancara a depasit pragul de 4,77 lei, in contextul in care deprecierea monedei nationale continua sa accelereze.BNR a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7142 lei, aceasta fiind a noua oara,…

- Moneda europeana isi continua elanul din ultimul timp si creste si joi pana la valoarea de 4,6890 lei. Cursul de schimb anuntat de BNR este astfel un nou maxim istoric, dupa o crestere de 0,13% fata de cotatia euro de miercuri. Aceasta este a treia zi de crestere consecutiva, continuand…